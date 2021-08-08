奧運閉幕禮紅蓮華熱奏獨欠LiSA　東京斯卡樂園 Milet均具動畫元素

東京奧運閉幕禮的動漫元素｜TOKYO 2020閉幕式已完滿結束，今屆奧運在動畫大國日本舉行，ACG元素自然是隨處可見。比起開幕式的大量動畫、遊戲樂曲，其實閉幕禮中一樣暗藏動畫味。



（設計圖片）

紅蓮華熱奏 LiSA未登場

閉幕禮最多人認識的動漫元素，就當然是LiSA主唱的《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》，此曲一單在卡拉OK點唱榜取代了萬年冠軍EVA《殘酷天使的行動綱領》，更是日本唱片協會認證為「三白金」和「百萬」作品。歌曲改由日本全國的學生樂團以播片形式合演，主唱者LiSA沒有出場，未知是否受到丈夫鈴木達朗出軌不倫影響。

LiSA並沒有參加奧運閉幕禮唱《紅蓮華》（NHK節目截圖）

LiSA後Sony秘密武器 美女唱作歌手Milet

在儀式中獨唱法文情歌《L'hymne à L'amour 愛的詩歌》的美女歌手Milet，唱腔清新、樣子秀麗，更會自己作曲，Sony Music安排她唱過不少動畫歌，但至今身份仍然神祕，除了知道她生於東京、在加拿大念書，並未提供其他資訊！

在儀式中獨唱法文情歌《L'hymne à L'amour 愛的詩歌》的美女歌手Milet（節目截圖）

Milet唱過幾多動畫歌？

勁BAND東京斯卡樂團 非一線ACG不唱

至於在場內以大band陣容即場演奏了多首歌曲的9人全男班東京斯卡樂團（Tokyo Ska Paradise Orchestra／東京スカパラダイスオーケストラ），則包辦了2020年版幪面超人《幪面超人聖刃》的音樂及歌曲，過去更曾唱過《One Piece 海賊王》電影版主題曲。

50年代名曲《昂首向前走》 吉卜力電影曾選作插曲

50年代日本歌手坂本九首本名曲《昂首向前走》（上を向いて歩こう/ 英國發行時稱為Sukiyaki ）曾被翻成多國語言的歌唱版本，包括：平井堅、樂隊KISS、杜麗莎(《眉頭不再猛皺》)、梅豔芳(《願今宵一起醉死》)等等，全球知名，因此才被選於奧運這場合播出吧？

這位傳奇歌手，1985年在日本航空123號班機空難中喪生。到2011年宮崎駿長子宮崎吾朗執導《紅花坂上的海》，採用了《昂首向前走》作插曲，謝安琪亦曾與老公一齊合唱過！

同場加映：東京奧運｜不止《入樽》BGM 還有高達亂入賽場 11個東奧ACG場面

按圖放大你留意不到的11個奧運動漫場面👇🏻👇🏻