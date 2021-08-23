UNIQLO Pokemon Meets Artists UT香港推出，17款寵物小精靈／精靈寶可夢靚Tee搶先看！今日（8月23日）起UNIQLO聯乘2位來自英國及日本的藝術家，打造的Pokémon Meets Artists UT系列正式推出，合共17款成人及童裝 T 恤和運動衛衣，每一款都十分漂亮可愛！



最近UNIQLO再次推出Pokemon主題的新服裝，而且今次更與兩位著名藝術家：於紐約發展及日本享譽盛名的藝術家山口歴（Meguru Yamaguchi）及著名英國藝術家James Jarvis，合作設計推出Pokémon Meets Artists UT系列。

由兩位著名藝術家：日本「山口歴」及英國「James Jarvis」合作推出的Pokemon UT（圖片來源：UNIQLO）

已在紐約發展的山口歴其標誌性的筆觸線條，生動地描繪出戰鬥中的Pokemon，細膩的畫作加上豐富色彩精緻非凡的時尚產品；來自英國的James Jarvis則運用卡通風格的插圖，呈現出活潑俏皮的一面。

UNIQLO Pokémon Meets Artists UT造型照。（圖片來源：UNIQLO）

👇👇即睇17款Pokémon Meets Artists UT👇👇

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多款Pokémon Meets Artists UT今日開始在店面及官方網店開始發售，當中4款童裝UT則於9月中起才於利舞臺旗艦店及網絡旗艦店發售。記者就覺得今次由兩位藝術家設計比以往官方推出的更有趣特別，Pokemon、寶可夢或比卡超fans都值得入手。

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同場加映：早前有人將男兒當入樽（SLAM DUNK／灌籃高手）利用AI人工智能技術真人化，最近他又有新嘗試，用同一方法將咒術迴戰的角色進行真人化，一齊睇睇。



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