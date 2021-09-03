從小到大總是有許多經典的動漫作品陪伴著我們，能夠隨著故事人物的青澀與成長，體驗不同作品的個中滋味。因此，對於許多動漫迷來說，故事的開始與故事的結尾，也成為一生追逐的目標之一。而這些年，許多作品紛紛宣告故事完結，例如《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》、《銀魂》、《排球少年》等等，無論是否為圓滿快的結局，都帶給我們的輕鬆很愉快的回憶。不過在我們沈浸美好之中的同時，也有多部作品因為各種因素而讓粉絲們遲遲等不到善終，小編本週也盤點了「TOP10」漫畫作品，是眾多粉絲們公認期盼結局的到來，或至少能在死前看到結局啊！



《海賊王One Piece》

只要提到少年漫畫的代表，大家肯定都會想起《海賊王》吧？自 1997 年 7 月 22 日起開始在《週刊少年Jump》上連載，也終於迎來 24 週年以及單行本第 100 卷的到來。此外，日本紀念日協會官方更在今年為 7 月 22 日這個重要的日子，將其設為海賊王紀念日，其意義不論對作者尾田榮一郎或粉絲們來說都是無比重要的成就。隨著「草帽一行人」的冒險如今已來到和之國的鬼島，《海賊王》的劇情也慢慢地走向了結局，尾田也曾在媒體上公布，本作也計畫將在五年內結束。想必對許多的粉絲來說，是開心與悲傷伴隨的複雜情緒吧？不過別想這麼多，冒險還沒結束，就讓我們一起跟魯夫海賊團的夥伴一享受這段美好的時光吧！

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