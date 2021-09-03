【Switch 動腦/益智/腦鍛鍊遊戲】課金抽蛋手遊某程度上可能是「精神鴉片」，不過要動腦的益智類遊戲就顯然不是了。Switch近日再公布一款《靈活腦學校 一起伸展大腦》動腦遊戲。



Switch已經有款《分享同樂！瓦利歐製造》在近日推出，超多搞笑小遊戲，考即時的手及腦反應，還可以4打。然後剛剛再公布一款《靈活腦學校 一起伸展大腦》12月出。此作收錄了過往《Big Brain Academy》的項目，提供了直覺、記憶、分析、數字等的腦鍛鍊，亦可以4人同遊及有Ghost模式。為Switch益智類遊戲再添一員。

目前Switch平台的「食腦」遊戲可不少，尤其是任天堂自家製的包括《薩爾達》、《瑪利歐RPG》、《奇諾比奧隊長》等，本身已充滿著解謎元素。而且更有不少獨立遊戲的解謎神作，如《Baba Is You》、《Gorogoa》等。以下就嚴選10款動腦遊戲同大家介紹。

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此外Switch在月前也推出一款《雷頓的神秘之旅 卡翠愛兒與大富翁的陰謀 DX+》，移植及強化自3DS版、DX版及追加大量新要素，包括有動畫版配音、原創謎題、免費收錄以往DLC等。此作亦是好評的解謎遊戲，案件中穿插大量解謎小遊戲，可惜作品暫時只有日文，玩起來可能比《大逆轉裁判》更困難。

雷頓的神秘之旅：卡翠愛兒與大富翁的陰謀 DX+（LEVEL-5）

雷頓的神秘之旅：卡翠愛兒與大富翁的陰謀 DX+（LEVEL-5）

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