人氣實況主、BYG戰隊老闆丁特8月底時曾為了《天堂M》裝備豪砸百萬台幣、卻沒有獲得寶物，甚至獲得機率遠遠低於廠商提供數據的1/4，讓他極度不滿。而在23日他再度與其他實況主「見證機率」，同樣豪砸百萬卻獲得與上次一樣的機率、結果，讓他怒噴「台灣人的智商只有韓國人的1/4可以讓你們縱容消費者？」更同步盼望能有立委一同促進轉蛋法通過，保障所有玩家的公平性。



丁特於24日凌晨再度po出自己為了要製作《天堂M》神話裝備、豪砸百萬後卻再度得到跟上次一樣的結果，獲得紫布的機率又是「剛好」2.3%。對此，他表示其實上次直播就可以證明機率遠低於官方公布的10%，但經過這次還要堅持相信「只是手黑」，而不是台灣特別版，他罕見下重話說，「那只能用愚蠢形容」。

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其實從上次直播後，就有許多丁特的觀眾一同幫助丁特向公平交易委員會提交關於轉蛋機率與公告事實不符的消息，並聯署抗議希望促成轉蛋法的誕生。但公平交易委員會以「現階段尚不足以產生涉有廣告不實之合理懷疑，本會難據以憑辦。」為由拒絕受理，讓他氣到決定要去向消保會申訴，並提供這兩次的直播紀錄、相關數據截圖，而更讓他生氣的是，從上次直播到現在20多天，官方始終沒有給予任何回應。

他怒嗆手遊已經是個龐大商機，甚至有許多人砸了大錢迷失自我，就是為了獲得遊戲中的虛寶、甚至嚴重到可能刷卡刷到翻、妻離子散的地步，要求遊戲公司公布機率，讓玩家可以控制消費風險有很多困難嗎？更直指遊戲橘子身為台灣遊戲業的領頭羊，不願意負起一點點社會責任嗎？寧可多賺一點錢、拒絕公布機率，甚至跟公告上的10%完全不相符，怒嗆「台灣沒有王法了！」

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對此，他怒嗆官方根本是認為台灣人的智商只有韓國人1/4，才可以這樣縱容欺騙消費者，直接點名遊戲橘子董事長劉柏園如此看得起台灣消費者。最後，他也盼望能夠有政府單位、立委能夠介入此事，一起促成轉蛋法的通過，提供相關保底、虛寶機率讓玩家可以掌握風險。

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