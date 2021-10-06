【2021目前為止最失望遊戲】每年都有不少的「Kuso Game」爛遊戲推陳而出，當中最令人心傷的更是「期望越大，失望越大」，像是《Anthem》、《Cyberpunk 2077》等。最近Konami的eFootball 2022更爆出大災難，過萬的壓倒性負評直接登上了Steam的「Hall of Shame」榜首。不過除它之外，今年亦有不少令人失望的遊戲。



【08】Outriders

（Outriders 遊戲截圖）

只能Online玩的TPS打寶遊戲。推出時一度有伺服器問題，改善後遊戲仍有大量Bug。任務感覺重覆，敵人也只是換皮，連佈置都一樣。但遊戲的劇情與玩法仍有一定吸引力。

【07】Taxi Chaos

（Taxi Chaos 遊戲截圖）

被視為Crazy Taxi精神續作的的士遊戲，玩法就同Crazy Taxi一樣，接客及橫衝直撞的盡快到目的地。但操作上沒原作的實在感及技巧，玩法也是僅止於此，瘋狂程度亦不足，很快悶。

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除了以上8款作品之外，其實還有一款比較少人認識的，便是日本的獨立遊戲《鐵翼少女》。此作角色美觀外表華麗，3D機械模組亦很有型，有點Armored Core的感覺。遊戲有推出PS4/Switch/Steam版，更有進行了繁中翻譯非常親切。不過成品出到來卻是戰鬥簡陋、內容少、劇情超短、遊戲時數只有兩小時左右。

鐵翼少女可算是另一個伏（Production Exabilities）

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