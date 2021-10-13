【鬼滅之刃 火之神血風譚／PS4/PS5/Steam/Xbox】鬼滅之刃家用機遊戲乘著《無限列車》新動畫時勢推出，此作由CyberConnect2開發而且也是對戰格鬥遊戲，某程度上也有點像《火影忍者疾風傳》。以下就提供8招快速上手。



在提供8大心得之前，先說一下遊戲角色的解鎖：

【00 提早解鎖角色】遊戲一開的角色只有炭治郎，需完成主線才能慢慢解開角色，就連對戰模式也是這樣。

（Aniplex／CyberConnect2／SEGA）

【00 提早解鎖角色】對於心愛角色其實也可以在「褒賞盤」優先解鎖，包括有「鬼滅學園」的。不過要花上4000鬼滅點數非常之多，正常還是建議先破一次主線來解開。

（Aniplex／CyberConnect2／SEGA）

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最後也想提一下L2的覺醒。發動時攻擊力會加強，雖然普攻特效也會增多，例如炭治郎的劍上水流會更大，但攻擊範圍其實還是看劍身。

（Aniplex／CyberConnect2／SEGA）

而覺醒除了攻擊力還有兩個優點，就是發動時會回滿招式計，非常實用。第二是普攻會增加第五下及有Cut-In畫面，無消耗威力還不錯，可考慮放在連技收尾。

（Aniplex／CyberConnect2／SEGA）

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打開黑色盒內再有一個炎紋白盒，另有PS4實體光碟一隻。（鍾世傑 攝）

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