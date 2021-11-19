【Pokemon / 晶燦鑽石 / 明亮珍珠 / Switch / 攻略】Pokemon寶可夢fans十分期待的鑽石/珍珠Switch重製版已經正式推出，系列慣例兩個版本都有其限定精靈，以下為兩個版本的限定精靈一覽。神獸方面，在《寶可夢 晶燦鑽石》中的神獸是「帝牙盧卡」，而《明亮珍珠》的則是「帕路奇亞」。



左: 帝牙盧卡 右: 帕路奇亞

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晶燦鑽石有帝牙盧卡 明亮珍珠有帕路奇亞

Pokemon本篇遊戲傳統都是兩個版本分別有一隻版本限定的神獸，如果想取得兩隻神獸就需要各買了另一個版本的朋友交換，或者自己買雙版本遊戲「左手交右手」。除了神獸外兩個版本中出現的野生野生精靈種類也不一樣，換言之某些精靈只能在其中一個版本獲得，想要取得這些精靈同樣要找朋友交換或者「左手交右手」。

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即睇鑽石 / 珍珠兩個版本的限定精靈清單：

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重點版本限定精靈：

晶燦鑽石版：

#243 雷公

#244 炎帝

#245 水君

#248 班基拉斯

#250 鳳王

#473 帝牙盧卡



明亮珍珠版：

#144 急凍鳥

#145 閃電鳥

#146 火焰鳥

#373 暴飛龍

#484 帕路奇亞



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