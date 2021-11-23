海賊王7米烈陽號／鬼滅無限列車限定店｜聖誕必去Jump系動漫展覽

海賊王7米烈陽號／鬼滅無限列車限定店 動漫迷聖誕好去處｜11月尾開始，各大商場都會有展覽及期間限定店，日本動畫迷要留意尖咀的《鬼滅之刃 劇場版 無限列車編 期間限定店》，入馬鞍山還有《ONE PIECE海賊王》動畫1000話紀念展，睇7米高烈陽號！



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《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》重新剪輯成7集電視動畫，現在於Netflix、黃Viu都能看到，加上動畫第二季「遊郭篇」12月5日就會播出。尖沙咀The ONE商場地下露天廣場，由11月26日2022年至1月9日，會開設《鬼滅之刃 劇場版 無限列車編 期間限定店》，除了打卡影相，仲有40幾款會場限定品發售。

無限列車型Pop Up Store 7個必影打卡位

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鬼滅無限列車限定店 必買7款商品

【01】鬼滅之刃聖誕限定福袋

分$200版 及$500版，各限量100套，入面是《鬼滅》各式精品。

【01】鬼滅之刃聖誕限定福袋

會場有咩買？鬼滅迷必搶光碟套裝

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鬼滅之刃 劇場版 無限列車編 期間限定店 活動詳情

地點：尖沙咀The ONE商場 地下露天廣場、UG2中庭一番街

日期：2021年11月26日2022年至1月9日

免費入場



全球首度登場的7米高超巨型「

《海賊王》1000話紀念：MOST-SWEET 烈陽號

《ONE PIECE海賊王》雖然人氣不復當年勇，但爛船都有三斤釘，這聖誕節馬鞍山MOSTown新港城中心會有部7m高「海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航」，慶祝動畫播映1,000集及預祝漫畫連載25周年。

7m高「海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航」

架船更不只得個樣，船上有3個互動遊樂區，包括「甜萌盟Gym Room體感遊戲區」、「甜萌盟Cupcake DIY體驗館」及「甜萌盟Poolside 樂園」

草帽小子一伙 9個打卡位

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「MOSTown．海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航」活動詳情

日期：即日起至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上9時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)



同場加映：YouTuber拍女友尿射路飛、屁股夾海賊王景品

知名《One Piece 海賊王》分析片YouTube頻道「MONSTERsJOHNTV」11月上架了兩條被受爭議的影片，又屎又尿、出位過激激嬲2萬個粉絲解除訂閱。想知究竟發生甚麼字，全文在此 👉海賊王｜女友尿射路飛、屁股夾景品 日本YouTuber惡趣味激嬲粉絲