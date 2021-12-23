時代雜誌評選2021年十大最佳遊戲　《It Takes Two》只有第10位？

撰文：陳錦洪
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2021 年即將完結，遊戲界陸續回顧今年的遊戲名單，2021 年度遊戲大獎亦已在 12 月頭公開了各個獎項，而 TIME 時代雜誌也評選了 2021 年十大最佳遊戲，沒想到名單相當有驚喜。

Game of the Year《It Takes Two》

兩名玩家合作過關的解謎動作遊戲《It Takes Two》，一推出就引來極大迴響，風格、玩適合不同年齡性別玩家，毫無懸念奪得年度遊戲（Game of the Year）。回到時代雜誌的排行榜，《It Takes Two》竟只排在榜尾第十位，到底哪九隻遊戲可以超越 GOTY 上榜呢？

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2021年度遊戲（Game of the Year）《It Takes Two》

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經典 Xbox 大作上榜

Xbox 經典大作《Halo》和《Forza》系列都會新續作在 2021 年推出，同時也被時代雜誌挑選為十大最佳遊戲之一，分別是第七位的《Halo Infinite》和第三位的《Forza Horizon 5》。得益於 Game Pass 的強大，這兩隻遊戲在推出時就能透過 Game Pass 在 PC 或 Xbox Series X/S 上遊玩，令更多人在今年認識到 Microsoft 自家作品。

資料來源：TIME

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