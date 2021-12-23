《帝一之國》漫畫家「古屋兔丸」小五兒子原創漫畫，超強畫功震撼網友｜日本是動漫大國，漫畫更可說是國粹之一，相信喜歡動漫的人或多或少都有在推特上追蹤喜歡的插畫師或是漫畫家吧。不少漫畫家或插畫家都喜歡在推特上分享自己的作品以及日常生活點滴。最近就有一位漫畫家「古屋兔丸」在推得上分享自己小五兒子原創漫畫，以超強的畫功震撼各大網友，帖文亦在推特上瘋傳。



有網點、背景還有擬聲詞等特效，畫功和細緻度都令人難以相信是出自小5學生之手

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花10個月時間繪製 超強畫功震撼網友 村田雄介都讚好

幾日前日本漫畫家「古屋兔丸」在推特發布一則帖文，內容是他現時就讀小5的兒子所繪畫的漫畫。帖文中他表示兒子一共花了10個月時間來畫成這20頁的漫畫，並且會在12月19日於自己在東京舉辦的畫展內以200日圓的同人誌形式發售。由於分享的漫畫畫功和細緻度均驚為天人，引起一時爆紅一眾網民瘋狂轉發。

即睇日本漫畫家小5兒子繪製超狂原創漫畫：

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值得一提是貼文瘋傳後，連知名漫畫家、以超強畫功聞名的村田雄介都來留言讚好，看來古屋的兒子將來可大有作為。

畫功超強的村田雄介都讚好

也有許多網友可能因疫情、不在東京等原因未能去畫展買到漫畫，紛紛留言希望古屋能將兒子的作品在月底的Comiket或經網上平台再次發售。

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