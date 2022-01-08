Xbox Game Pass 2022年31款遊戲上架　《瘟疫傳說 2》一出即玩

Xbox Game Pass 近年的討論有增無減，更成為不少 PC 玩家必備的遊戲平台之一，原因正是因為低廉的訂閱費用，就能玩到大量遊戲，當中更不乏大作和一出即上架的新作。2022 年 Microsoft 看來繼續把重心放在 Xbox Game Pass，網上更已整理出今年將會加入的 31 款遊戲列表，無論你是否已經訂閱，也不妨先看看今年有什麼心水遊戲將會上架。



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Xbox series X｜S玩盡Game Pass多款遊戲，令不少其他主機玩家轉會。（Xbox）

根據 Pure Box 整理，Xbox Game Pass 在 2022 年已確定加入以下 31 款遊戲，當然這不是代表今年只有這 31 隻，只是目前證實會新增的陣容，當中包括《瘟疫傳說：安魂曲》﹑《星空》﹑《你好鄰居2》等將會推出的新作。

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👇👇Xbox Game Pass 2022年全31款遊戲列表👇👇

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The Loadout 網站的統計指出，2021 年 Microsoft 在 Xbox Game Pass 上架的遊戲陣容，其總價值高達 6,317 美元（$49,254），但訂閱只要每月 $29（首 3 個月 $10），而且自家作品和不少第三方新作，都會在上架第一日同時登陸到 Xbox Game Pass 上，因此吸引很玩 PC 玩家訂閱，甚至有玩家表示，玩《Forza Horizon 5》或《Halo》系列就已經把一年訂閱費用回本。

資料來源：screenrant

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Disney+串流平台香港上線，$73月費睇迪士尼、Marvel、Pixar、星球大戰及各國電影劇集。有人為節省開支，在網上與陌生人「夾plan」share戶口，近日網上卻傳出不少人疑似被騙的消息；過數後收看1日，一覺醒來戶口密集被改，無法再登入，疑似墜入騙局。網民有人笑「幾十蚊都慳」、有人鬧「幾十蚊都呃」，爭議不斷。

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