Collar出道作Call My Name被連登指控抄襲｜Viu《全民造星IV》8人女團Collar橫空出世，穿起一身Gucci贊助造型登台，Candy粉紅撞鮮紅、阿Day一身monogram馬甲，其他人的服裝也被指衣不稱身、fashion的事「真的識條鐵」，不是人人識欣賞，連登討論區網民更出po指控其styling及站姿有抄襲日本漫畫《JoJo奇妙冒險》之嫌，更指海報、logo、歌曲樣樣都左抄右抄，列出6大指控。



2022年1月14日，在連登討論區吹水台及動漫台同時有人指控Collar抄襲，包括造型、歌曲等，疑似抄韓國男團EXO及日本漫畫《JoJo奇妙冒險》。

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當中Candy這身Gucci粉紅色西裝，被指跟《JoJo》第六部女主角空條徐倫一模一樣！

Candy這身Gucci粉紅色西裝，被指跟《JoJo》第六部女主角空條徐倫一模一樣！

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連登仔指控6大抄襲位

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另外亦有人指Collar八位成員Marf、Day、Ivy So、SoChing、Gao、Candy、芯駖、Winka的舞蹈很像《JoJo》漫畫一種特殊角色站姿「JoJo立」（ジョジョたち），原來作者荒木飛呂彥曾去歐洲參觀了文藝復興時代美術品，他就是從大衛像等雕塑中取得靈感，創作出這特殊風格。全球都有大量fans、每天都自拍模仿一系列角色動作貼上網。

Viu直播截圖／Banpresto景品商品圖片

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3個動作似足JoJo立！

平心而論，由荒木飛呂彥創作的《JoJo奇妙冒險》（ジョジョの奇妙な冒険），本身就參考了很多時尚fashion元素，後期更大量到美國、歐州取材。連法國羅浮宮都有《JoJo》展覽。而作者更多次與名牌Gucci合作，今次Collar出道一身正好就是Gucci的服裝，風格亦有別日系Cute Cute妹style走成熟潮流路線，或者因此才會覺得像JoJo吧。

Gucci 90周年 x JoJo 作者出道30年紀念 wallpaper（SPUR.JP圖片）

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