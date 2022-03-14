《機動戰士高達》系列人氣不滅，在70年代，故事率先寫人類移民到太空，甚至宣布成為獨立國家，與地球聯邦爆發戰爭，構思超前了當年的機械人卡通何只30年！然而近日「高達之父」富野由悠季卻在公開場合表示「人類妄想開發宇宙、真係好蠢！」又表示：「動漫文化太濫」，覺得日本傳統文化已被ACG化。



打倒昨日的我

《機動戰士高達》整個故事沿自人類開始移局地球軌道上的殖民衛星，作者富野由悠季更加1988年電影《馬沙之反擊》中，安排主角馬沙向地球投擲小惑星，迫使人類完全搬出太空，好等地球能夠休養生息、自我復原。是一位跟《風之谷》宮崎駿激進，卻同樣關心地球環境的動畫製作人。然而，「高達之父」富野由悠季近日接受日本《每日新聞》訪問，又再一次語不驚人死不休的推翻自己，表示「開發宇宙真係好蠢！」

《機動戰士高達》原作者富野由悠季（GUNDAM INFO圖片）

皆殺之富野．40多年來「殺人無數」

年輕時的殺人狂富野由悠季想法激進，不少作品中都看得出他不信任人類性本善，安排劇情大量殺死角色，甚至試過以銀河系滅亡作結局，在動畫甲有「皆殺之富野」、「殺人鬼富野」之稱號，在《高達》系列中，向地球投擲小惑星的馬沙，代表他對人類的不信任，以行動感染戰場所敵我雙方合力阻止的阿寶，則是他相信人性光明面的一部份，兩個角色的互動根本就是富野的靈魂對質。近年更曾在訪問中豪言：

有網民認為富野的想法接近向地球投擲小惑星的馬沙。（動畫 機動戰士高達馬沙之反擊 截圖）

2020年豪言：「新冠肺炎好」

而富野另一有趣之處是很喜歡向傳媒放狠話，比如早就敢開口罵《鬼滅之刃》原作畫功差（雖然只是標題黨，其實暗讚故事出色），幾年前他更豪言：「新冠肺炎好，死個幾億人對地球有好處。」以下是他歷年來寫下／講過的瘋狂事：

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「人類總是重複犯下同一錯誤」

不過想深一層，其中富野先生的創作重心「人類應該珍惜地球」這個主旨並無改變，只是隨著人生閱歷增加，加上從近年各種天災人禍中有新的體會，才覺得「一開始人類就不應該向太空打主意，應該齊心救地球」。不過他對於人性的不信任，從很多作品、對白中都可見一班，正所謂：「人類總是重複犯下同一錯誤」即使不開發宇宙，地球上還是會不斷爆發戰爭吧。

「動漫文化太濫」再倒自己鄉下米……

那為何《每日新聞》會訪問高達之父？原來富野先生近日獲家鄉小田原市頒發小田原市民功勞賞，表揚他在2021年跟小田原市合作推出了高達圖案人孔蓋（即坑渠蓋），還可在小田原市發行3款高達圖案車牌。富野雖然給鄉下面子出來影合照做宣傳，卻又在訪問時爆出「倒米」講話：「而家日本動漫文化真係太濫，咩都可以加ACG元素，我好擔心咁樣會破壞日本傳統文化……」喂呀，為何可以這樣講一套做一套……笑死……

小田原市民功勞賞，表揚富野在2021年跟小田原市合作推出了高達圖案人孔蓋（即坑渠蓋）

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