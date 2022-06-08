70歲阿婆砌高達｜唔係呀麻，阿婆臨老竟想學東雲うみ在YouTube拍片分享砌模型過程？Why Not？「高達模型是自由的！」日本有位70歲婆婆，最近為了跟「Soon仔」打成一片，開始踏上高達模型之路！



阿婆砌高達｜與Soon仔享天倫樂

常聽到男性會買高達／超合金給太太、女朋友，其實只是找藉口，最終禮物又會轉送回自己手中（笑）。但今次這故事就不太一樣，嫲嫲「たえちゃん」（多恵醬）常常陪孫仔玩、睇《高達》動畫，小朋友會講很多高達情報給婆婆聽，所以她對機體名字也略知一二。有次Soon仔問：「嫲嫲，你鍾意邊部機動戰士呀？」她隨意回答：「卡碧尼」。不久後，多恵醬就收到孫子送她一盒HGUC「MSN-04II 夜鶯」模型。雖然嫲嫲喜歡的是哈曼大人，小朋友卻送馬沙專用機給老人家，擺明對著幹，但感覺非常sweet。

小朋友與婆婆一同收看元祖高達。

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一般老人家收到這類東西，多半會說聲多謝，最後都是象徵式跟小朋友玩一會兒，最後都是小朋友自己「埋單」。但多恵醬為了給孫子一個驚喜，決定要親手將模型完成！家人更為婆婆開設了Twitter戶口（gunplaobaachan1），將製作過程分享到上網留個紀念，最高有3.7萬like，網民有Say：

「G持好女仔！」

「不分年齡，敢於挑戰新事物的人都非常讚」

「製作模型不分年齡性別」

推特反應好｜再開YouTube挑戰東雲

由於Twitter反應太好了，家人決定再為嫲嫲開YouTube頻道「ガンプラおばあちゃん たえ」（阿婆砌高達 多惠），4月尾開始上片，看多恵醬的砌模型片樂趣多，因為她老花，要架上眼鏡才能看清零件編號，也擔心自己手震砌不來，也因為手腳不靈活了，要快很多精神才成功貼上貼紙。阿Soon仔又會時不時入鏡，有時搞搞震、有時又真的會幫手砌，多惠進一步解釋：「其實佢老豆（即Soon仔爸爸）細個都係高達迷，以前都有陪個仔睇，亦買過唔少模型畀佢，所以唔好蝦阿婆，我識高達架！」

（上起）多惠與東雲，兩位靚女不約而同也是砌HGUC「MSN-04II 夜鶯」模型

+ 2

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Soon仔勁細心 送阿婆特製剪鉗盒

「年輕時有用衣車縫洋服、玩砌圖，好喜歡做這類手作仔，砌模型也很開心。」後來嫲嫲又跟孫子一起製作構造簡單，不用工具也能完成的EG系列，一人一隻RX-78同Strike Gundam。最Sweet是孫仔擔心嫲嫲被模型鉗弄傷，特別找了個糖果盒將剪鉗收好。

最Sweet是孫仔擔心嫲嫲被模型鉗弄傷，特別找了個糖果盒將剪鉗收好。

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孝子再送模型｜三代同堂砌渣古

「阿媽！我有睇你YouTube Channel呀，呢盒係我送畀你既」想不到孩子的爸（即多恵醬兒子）那麼殘忍，老媽子連隻夜鶯也未組裝好就增加難度，再送一盒HGUC白狼渣古送給媽媽，這下老人家又有排忙。

兒子再送多盒白狼渣古孝順老媽子。

唔怕，孫子出手幫忙。

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