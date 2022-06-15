DONKI 激安之殿堂以平價日本貨見稱，以為有很多人會去DON DON DONKI買玩具，誰知最近在網上有人在香港DONKI店內拍到一張相片，玩具部有大字報寫著「哎呀！入多咗！賣唔出幫幫手啦！」究竟點解DONKI的玩具賣不去？



直擊海之戀分店尋寶

香港市面玩具店定價其實已經很便宜，日資百貨、大型連鎖店如不是做大特價，一般都不可能跟旺角區玩具店鬥平。但DONKI寫到叫人幫幫手，應該都有打折吧！記者實際到荃灣海之戀商場分店一試其虛實，看看當中又有沒有比市面抵、又或是一貨難求的蒼海遺珠！

（左圖：鍾世傑 攝／右圖：網上圖片）

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Donki賣的玩具及動漫精品款式相當雜，當中還有平時在玩具店不會買到的動畫角色精品、毛公仔類items。以下是記者自己粗略分出的3個類型：模型玩具／景品一番抽／毛公仔精品。我們來逐一看看有甚麼好東西：

DONKI荃灣海之戀商場分店玩具部（長濱睡睡 攝）

模型玩具略貴／尋寶找珍罕款式

Donki返貨品牌不算多，除了小朋友玩的TAKARATOMY車仔、爆旋婆婆，再來就是BANDAI的高達、幪面超人；Good Smile Company的Figma、黏土人 Nendoroid 兩大派系。

由於都是經大代理返，通通都跟建議零售價再mark up 2、3成，基本一隻市面賣3、4百的黏土人Nendoroid，DONKI會賣5、6百一隻。不過近排標價已經沒那麼「離地」，且在做8、9折，有些款不是貴市面很多。



《鬼漂之刃》商品早已供過於求，市面大概400蚊兩隻，怎可能在DONKI買。（長濱睡睡 攝）

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OMG！這件超合金魂貴MK一千蚊

BANDAI超合金魂系列GX-99 三一萬能俠ARC (原價 18,700 日圓)，DONKI標$1449.9本身不算「貴」。其實電視動畫收視爆死，主角機設計也不被受落，旺角最平已低見$450，即DONKI足足貴旺角1千元！

DONKI 買 BANDAI貨就一定比市面貴，但就抱著一個市面已售罄，碰運氣的心態來看看有否漏網之魚。

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景品類：一番抽有直購價

一番抽即是以定額抽籤，有機會中cheap cheap精品細獎，或figure大獎。但由於香港法例所限，一番抽是犯法的，所以DONKI會直接計盡一個直購價，大獎賣1千至幾百，細價7、80有交易。比如最新《EVA 劇場版終》的一番抽，村姑麗跟KAORU的figure單買價$449、$329比信和中心、現時點更平。又比如《Re Zero》A獎新娘雷姆半身像$1200蚊可以接受，細獎Q版立牌可揀款，$49蚊隻又抵又易齊款。

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眼鏡廠景品價錢還可以

由於夾公仔機高峰期已過，BANDAI旗下眼鏡廠的精品需求已經回落，有些散貨場已做緊70蚊隻，150蚊3隻。不過DONKI勝在有很多市面已斷款仍以正價發售，尋寶心態可以一戰。

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動畫角色精品、毛公仔類

最後就是動畫角色精品、毛公仔類，多數都是生日送禮之選。由於香港沒甚麼地方賣，也無法比較「抵唔抵」買，而且這類小物向來是有愛就幾貴都買，冇愛送都唔會要，留待大家自己慢慢揀。

動畫角色精品、毛公仔類款式多，而且人氣作品有分區放。（長濱睡睡 攝）

動畫角色精品、毛公仔類款式多，而且人氣作品有分區放。（長濱睡睡 攝）

明明不少貨都比信和中心價貴一點，為何還要來DONKI買玩具？

記者自己分析原因有4個：1）一定是正版、2）可能有些市面已賣光的珍罕款、3）DONKI自己可用app儲分，又可簽卡儲里數，又或是JCB卡3％回贈、4）跟家人一起來，在買食物買家品時zip一兩件玩具，沒那麼「礙眼」，沒人阻你買玩具。



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