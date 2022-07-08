Splatoon 3 Switch OLED 主題主機｜任天堂 Nintendo Switch 近年大作傾向都較注重單機1 Play 單打，終於有一款吸引到我連線上網對戰！說的就是任天堂獨家對戰射擊：人稱「漆彈3」的《斯普拉遁 3》（Splatoon 3）！



首部Nintendo Switch OLED 特別主題版主機

遊戲就要9月9日發售，反而以《Splatoon 3》為主題，特別設計的 Nintendo Switch（OLED 款式）將提早於8 月 26 日（五）上市。一雙Joy-Con 控制器以彩虹漸變上色，OLED版主機新設計的大型支撐架，以black in black印上黑色角色圖案，好靚！而新款TV Dock則用上明灰色，上色有角色圖案及醒目的螢光黃漆彈彈痕，設計畫龍點睛。今次是首部Nintendo Switch OLED 主題版主機，相信有一定的收藏價值和升值潛質。（$2740）

Splatoon 3 Switch OLED 主題主機（$2740）

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Splatoon 3 Switch OLED 主題主機各種細節

同場還有《Splatoon 3》主題Switch Pro Controller ，手柄尾端使用電光藍／電光黃，鮮豔！$498

為了保護愛機，還有個Nintendo Switch 便攜包 《斯普拉遁 3》版，套裝包括螢幕保護貼。$168

當然，遊戲軟件都已經開放預訂了！遊戲最多可進行4 vs 4 隊制對戰，以塗抹地面的面積來一決勝負，新一集追加更多新武器及對戰動作，也有更精彩的地圖。提早落單還加送《斯普拉遁 3》收納小袋。（$429）

Nintendo Switch Splatoon 3 斯普拉遁 3

支援平台：Nintendo Switch



遊戲類型：動作, 射擊



發售日：2022/9/9



發行商：Nintendo



遊玩人數：1人



網路通訊遊玩人數：2~8人



對應語言：繁體中文, 簡體中文, 英文, 日文 , 韓文, 法文, 義大利文, 德文, 西班牙文, 荷蘭文, 俄羅斯文



所需容量：6.0GB



支援的控制器：Nintendo Switch Pro 控制器



遊玩模式：TV模式, 桌上模式, 手提模式



留意「Nintendo Switch（OLED 款式）《斯普拉遁 3》版主機」不包含遊戲軟體，而以上所有主機、手掣、便攜包都不是數量限定商品，即日起可以去game鋪預約訂購啦！

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