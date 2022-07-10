《賽馬娘》攻略｜隱藏事件16個觸發條件：目白麥昆／黃金船／神鷹
《賽馬娘》攻略｜在培養模式中，有一些只要達到指定條件就必定能觸發的非隨機隱藏事件，成功後能夠令賽馬娘追加額外能力數值甚至特殊能力，以下列出16個隱藏事件觸發事件。
獎勵數值受支援卡影響
所有事件，只要做到指定條件就一定會發生，轉換服裝不會影響成功率，反而事件得到的獎勵數值、尤其是技能值，會因應玩家安裝的支援卡而有所增減。
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01｜目白麥昆
達成秋古馬三冠（第三年）
天皇賞（秋）、日本杯、有馬記念
10月後/11月後/12月後
速度、持久、意志力+15
技能點+15
《賽馬娘》16個隱藏觸發事件（點圖放）
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02｜伏特加
安田記念 兩連冠（第二&三年）
6月前
全屬性+3、技能點+47
避開力竭賽馬娘LV.1
擅長練習
伊麗莎白女王杯 奪冠（第二年)
11月前
幹勁提升、隨機屬性+10、技能點47
03｜魯道夫象徵
總計赢得7場G1賽事
幹勁提升、隨機屬性+10~15
總計赢得8場G1賽事
體力+30、幹勁提升、隨機屬性+15
04 ｜櫻花驀進王
短途跑者S 兩連冠(第二&三年）
9月後
幹勁提升、全屬性+3
速度額外+10、技能點+51
機率獲得「注目焦點」（注目株）
隨勢而動LV.1
05｜丸善斯基
日經電台賞勝利（第二年）
7月前
體力-15、幹勁提升
全屬性+3、技能點+60
獲得「注目焦點」（注目株）
06｜小栗帽
參加天皇賞春(第三年)
4月後
體力-15~20、幹勁提升
隨機屬性+4~10、技能點+25~45
（數值依照名次變化）
07｜神鷹
每日王冠奪拿冠（第二年）
10月前
四個隨機屬性+3
技能點+40
08｜黃金船
寶塚記念 兩連冠（第二&三年）
6月後
上選項：
幹勁提升、全屬性+3~4、技能點+56~61
下選項：
（成功）
幹勁提升、全屬性+3~4、技能點+53~61
獲得「討人喜歡」
(失敗）
獲得「閘門障礙」
09｜愛麗速子
皋月賞 幹勁「普通」或以下奪冠
第二年4月前
下一個育成目標從「日本打比」變成「NHK一哩賽」
10｜優秀素質
目標以外賽事，獲得第三名
三個隨機屬性+3、技能點+20
参加臯月賞（第二年4月前）
體力-15~25、隨機屬性+5、技能點+31
幼駒錦標賽奪冠(第二年1月後）
三個隨機屬性+3、技能點+32
参加日本打比（第二年5月後）
體力-15~20、隨機屬性+7~13、技能點+57
11｜東海帝皇
達成春古馬三冠(第三年）
大阪杯、天皇賞(春）、寶塚記念
3月後/4月後/7月後
速度、力量+25
達成經典三冠（第二年）
臯月賞、日本打比、菊花賞
4月前/5月後/10月後
全屬性+3、技能點+56
12｜待兼福來
以下賽事奪冠(第二年）
京都新聞杯、神戶新聞杯、菊花賞
5月前/9月後/10月後
速度、力量+25
居中超前姿勢LV2
13｜超級小溪
臯月賞奪冠（第二年4月前）
體力-15、隨機屬性+12，技能點+56
準備突圍LV1
日本打比奪冠（第二年5月後)
體力-15、隨機屬性+12、技能點+56
14｜草上飛
達成經典三冠（第二年）
臯月賞、目本打比、菊花賞
4月前/5月/10月後
速度、力量、智力+15
加快節奏LV1
15｜春烏拉拉
有馬記念奪冠！（12月後)
全屬性+3 技能點+54
伏兵
16｜帝王光輝
有馬記念奪冠(第三年12月後）
幹勁提升、隨機屬性+12。技能點+56
有馬記念 第二或以下
（第三年12月後)
體力-13~20、隨機屬性+6～10
技能點+45~56
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