《賽馬娘》攻略｜在培養模式中，有一些只要達到指定條件就必定能觸發的非隨機隱藏事件，成功後能夠令賽馬娘追加額外能力數值甚至特殊能力，以下列出16個隱藏事件觸發事件。



獎勵數值受支援卡影響

所有事件，只要做到指定條件就一定會發生，轉換服裝不會影響成功率，反而事件得到的獎勵數值、尤其是技能值，會因應玩家安裝的支援卡而有所增減。

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01｜目白麥昆



達成秋古馬三冠（第三年）

天皇賞（秋）、日本杯、有馬記念

10月後/11月後/12月後

速度、持久、意志力+15

技能點+15



《賽馬娘》16個隱藏觸發事件（點圖放）

+ 12

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02｜伏特加



安田記念 兩連冠（第二&三年）

6月前

全屬性+3、技能點+47

避開力竭賽馬娘LV.1

擅長練習

伊麗莎白女王杯 奪冠（第二年)

11月前

幹勁提升、隨機屬性+10、技能點47



03｜魯道夫象徵



總計赢得7場G1賽事

幹勁提升、隨機屬性+10~15

總計赢得8場G1賽事

體力+30、幹勁提升、隨機屬性+15



04 ｜櫻花驀進王



短途跑者S 兩連冠(第二&三年）

9月後

幹勁提升、全屬性+3

速度額外+10、技能點+51

機率獲得「注目焦點」（注目株）

隨勢而動LV.1



05｜丸善斯基



日經電台賞勝利（第二年）

7月前

體力-15、幹勁提升

全屬性+3、技能點+60

獲得「注目焦點」（注目株）



06｜小栗帽



參加天皇賞春(第三年)

4月後

體力-15~20、幹勁提升

隨機屬性+4~10、技能點+25~45

（數值依照名次變化）



07｜神鷹



每日王冠奪拿冠（第二年）

10月前

四個隨機屬性+3

技能點+40



08｜黃金船



寶塚記念 兩連冠（第二&三年）

6月後

上選項：

幹勁提升、全屬性+3~4、技能點+56~61

下選項：

（成功）

幹勁提升、全屬性+3~4、技能點+53~61

獲得「討人喜歡」

(失敗）

獲得「閘門障礙」



09｜愛麗速子



皋月賞 幹勁「普通」或以下奪冠

第二年4月前

下一個育成目標從「日本打比」變成「NHK一哩賽」



10｜優秀素質



目標以外賽事，獲得第三名

三個隨機屬性+3、技能點+20

参加臯月賞（第二年4月前）

體力-15~25、隨機屬性+5、技能點+31

幼駒錦標賽奪冠(第二年1月後）

三個隨機屬性+3、技能點+32

参加日本打比（第二年5月後）

體力-15~20、隨機屬性+7~13、技能點+57



11｜東海帝皇



達成春古馬三冠(第三年）

大阪杯、天皇賞(春）、寶塚記念

3月後/4月後/7月後

速度、力量+25

達成經典三冠（第二年）

臯月賞、日本打比、菊花賞

4月前/5月後/10月後

全屬性+3、技能點+56



12｜待兼福來



以下賽事奪冠(第二年）

京都新聞杯、神戶新聞杯、菊花賞

5月前/9月後/10月後

速度、力量+25

居中超前姿勢LV2



13｜超級小溪



臯月賞奪冠（第二年4月前）

體力-15、隨機屬性+12，技能點+56

準備突圍LV1

日本打比奪冠（第二年5月後)

體力-15、隨機屬性+12、技能點+56



14｜草上飛



達成經典三冠（第二年）

臯月賞、目本打比、菊花賞

4月前/5月/10月後

速度、力量、智力+15

加快節奏LV1



15｜春烏拉拉



有馬記念奪冠！（12月後)

全屬性+3 技能點+54

伏兵



16｜帝王光輝



有馬記念奪冠(第三年12月後）

幹勁提升、隨機屬性+12。技能點+56

有馬記念 第二或以下

（第三年12月後)

體力-13~20、隨機屬性+6～10

技能點+45~56



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