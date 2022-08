Switch eShop特賣低至1折 PlayStation夏日特賣多款大作打折|《刀劍神域 虛空幻界》 豪華版特價:$48(減87%)、《超級機器人大戰X》特價:$148(減67%),Sony以及任天堂都有推出特賣活動,數百款遊戲打折發售,以下整理20款必玩抵買佳作。



PlayStation夏日優惠展開正好可用消費券 eShop低調減價

PlayStation夏日優惠第二期到來,更新了特賣陣容,有超過500款遊戲減價促銷;如果把DLC等其他內容也包括在內的話減價的商品更是接近1000件,總有一款合心水。是次特賣為期到8月17日為止,如果不急著玩的話,可以等8月7日的電子消費券派發之後用消費券購買PS Store禮品卡,便可以消費券買Game慢慢玩了。

而任天堂方面雖然好像沒有特別宣布舉行特賣活動,但最近在香港的Nintendo eShop有許多遊戲折扣出售,而且折扣率相當高最低接近1折;如果是會極積用Switch打機的玩家就不要錯過。特價期間每款遊戲不同,較長的到8月18日而較近的則是到8月10日,還有一個星期左右,想買平Game就要把握機會了。

低調地大減價的Nintendo eShop

即睇Switch eShop特賣 & PlayStation夏日優惠 20款必買抵玩佳作:



【01】 刀劍神域 虛空幻界 豪華版

平台:Switch 原價:$399 特價:$48(減87%)



【02】 NBA 2K22

平台:Switch 原價:$468 特價:$70(減85%)



【03】 FIFA 22 Nintendo Switch Legacy Edition

平台:Switch 原價:$319 特價:$79(減75%)



【04】 太鼓之達人 Nintendo Switch版!

平台:Switch 原價:$429 特價:$148(減65%)



【05】 Moving Out

平台:Switch 原價:$193 特價:$48(減75%)



【06】 Super Bomberman R

平台:Switch 原價:$198 特價:$39(減80%)



【07】 Need for Speed Hot Pursuit Remastered

平台:Switch 原價:$319 特價:$63(減80%)



【08】 超級機器人大戰X

平台:Switch 原價:$449 特價:$148(減67%)



【09】 Overcooked! All You Can Eat

平台:Switch 原價:$275 特價:$137(減50%)



【10】 血咒之城:暗夜儀式

平台:Switch 原價:$310 特價:$124(減60%)



【11】 TRIANGLE STRATEGY

平台:Switch 原價:$479 特價:$359(減25%)



【12】 那由多之軌跡 星之彼方

平台:Switch 原價:$268 特價:$214(減20%)



【13】 伊蘇IX -怪人之夜-

平台:Switch 原價:$468 特價:$327(減30%)



【14】 卡里古拉·過量強化

平台:Switch 原價:$389 特價:$116(減70%)



【15】 死亡細胞 (Dead Cells): 往海之路

平台:Switch 原價:$235 特價:$164(減30%)



【16】 地平線 西域禁地

平台:PS4 / PS5 原價:$568 特價:$403.28(減29%)



【17】 跑車浪漫旅 7

平台:PS4 / PS5 原價:$568 特價:$319.92(減31%)



【18】 電馭叛客 2077

平台:PS4 / PS5 原價:$398 特價:$199(減50%)



【19】 Demon’s Souls

平台:PS5 原價:$568 特價:$323.76(減43%)



【20】 Crash Bandicoot 4: It’s About Time

平台:PS4 / PS5 原價:$468 特價:$234(減50%)



