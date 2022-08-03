Switch eShop特賣低至1折 PlayStation夏日特賣多款大作打折｜《刀劍神域 虛空幻界》 豪華版特價：$48（減87%）、《超級機器人大戰Ｘ》特價：$148（減67%），Sony以及任天堂都有推出特賣活動，數百款遊戲打折發售，以下整理20款必玩抵買佳作。



PlayStation夏日優惠展開正好可用消費券 eShop低調減價

PlayStation夏日優惠第二期到來，更新了特賣陣容，有超過500款遊戲減價促銷；如果把DLC等其他內容也包括在內的話減價的商品更是接近1000件，總有一款合心水。是次特賣為期到8月17日為止，如果不急著玩的話，可以等8月7日的電子消費券派發之後用消費券購買PS Store禮品卡，便可以消費券買Game慢慢玩了。

而任天堂方面雖然好像沒有特別宣布舉行特賣活動，但最近在香港的Nintendo eShop有許多遊戲折扣出售，而且折扣率相當高最低接近1折；如果是會極積用Switch打機的玩家就不要錯過。特價期間每款遊戲不同，較長的到8月18日而較近的則是到8月10日，還有一個星期左右，想買平Game就要把握機會了。

低調地大減價的Nintendo eShop

即睇Switch eShop特賣 & PlayStation夏日優惠 20款必買抵玩佳作：



+ 15

👉 8月主要遊戲發售時間表16款必玩大作推薦｜Switch PS5 Steam Xbox

Switch eShop特賣 & PlayStation夏日優惠 20款必買抵玩佳作：



【01】 刀劍神域 虛空幻界 豪華版

平台：Switch 原價：$399 特價：$48（減87%）



【02】 NBA 2K22

平台：Switch 原價：$468 特價：$70（減85%）



【03】 FIFA 22 Nintendo Switch Legacy Edition

平台：Switch 原價：$319 特價：$79（減75%）



【04】 太鼓之達人 Nintendo Switch版！

平台：Switch 原價：$429 特價：$148（減65%）



【05】 Moving Out

平台：Switch 原價：$193 特價：$48（減75%）



👉Diablo Immortal上架兩個月營收突破1億美金｜課金地獄愈鬧愈好賺

【06】 Super Bomberman R

平台：Switch 原價：$198 特價：$39（減80%）



【07】 Need for Speed Hot Pursuit Remastered

平台：Switch 原價：$319 特價：$63（減80%）



【08】 超級機器人大戰Ｘ

平台：Switch 原價：$449 特價：$148（減67%）



【09】 Overcooked! All You Can Eat

平台：Switch 原價：$275 特價：$137（減50%）



【10】 血咒之城：暗夜儀式

平台：Switch 原價：$310 特價：$124（減60%）



👉Diablo Immortal新手攻略｜職業選擇&快速升Lv方法 強力傳奇寶石

【11】 TRIANGLE STRATEGY

平台：Switch 原價：$479 特價：$359（減25%）



【12】 那由多之軌跡 星之彼方

平台：Switch 原價：$268 特價：$214（減20%）



【13】 伊蘇IX -怪人之夜-

平台：Switch 原價：$468 特價：$327（減30%）



【14】 卡里古拉·過量強化

平台：Switch 原價：$389 特價：$116（減70%）



【15】 死亡細胞 (Dead Cells): 往海之路

平台：Switch 原價：$235 特價：$164（減30%）



👉 RE4 Ashley真人模特超靚女 網民大讚仙氣女神真人比二次元還可愛

【16】 地平線 西域禁地

平台：PS4 / PS5 原價：$568 特價：$403.28（減29%）



【17】 跑車浪漫旅 7

平台：PS4 / PS5 原價：$568 特價：$319.92（減31%）



【18】 電馭叛客 2077

平台：PS4 / PS5 原價：$398 特價：$199（減50%）



【19】 Demon’s Souls

平台：PS5 原價：$568 特價：$323.76（減43%）



【20】 Crash Bandicoot 4: It’s About Time

平台：PS4 / PS5 原價：$468 特價：$234（減50%）



👉 真人Tifa｜內地驚見真人蒂法一夜爆紅 網民：不需要cosplay了