日本網民票選Jump戰鬥力最強女角色排行榜Top 10 冠軍來自這經典

日本網民票選Jump戰鬥力最強女角色排行榜Top 10｜《Jump》作為龍頭級少年漫畫雜誌，其中連載的多半是有大量戰鬥場面的熱血少年漫畫，而其中自然也有不少會參加戰鬥、實力高強的女角色，最近就有日本網站舉行投票，由網民選出心目中最強的Jump女角色。



女角通常不是最強主力 但都好打得

《Jump》漫畫有三大要素「友情、努力和勝利」，亦由於Jump是少年漫畫的關係主角通常為年輕男性。友情多半來自同性友人之間的情誼，但「努力」和「勝利」往往需要一個原因去推動，而其中一個最符合人類本能是原因就是異性了。就像《死神》的黑崎一護有好幾時是為了保護井上織姬和朽木露琪亞才努力去戰勝敵人一樣，所以一般而言Jump的女角色戰鬥能力都會顯得遜於主角或其他男性「戰鬥型角色」、在戰鬥中不敵對方，再以此成為主角去努力的理由並達成勝利的結果。

不過無論能否打倒敵人都好，奮力戰鬥的女角色的風彩完全不輸男角或主角，許多時亦是因此動漫才那麼受歡迎吧。

是宇宙最強的戰鬥種族「夜兔族」之一的神樂，雖然平常像個傻妹般嘻嘻哈哈，但打起來時就不是開玩笑的。

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+ 5

上榜的大都是在動漫界知名度的女角，像是《One Piece》的娜美、鬼滅之刃的彌豆子等等，固然這些角色也是有相當的戰鬥能力，但還是感覺投票的人用人氣和自己的喜好來投票、多於按角色的設定或劇情中的表現來選擇。

還有就是由於一開始就限定了Jump女角色的關係，因此像是「炮姐」御坂美琴、《Fate/ Stay Night》的Saber等知名的強大女角色就不會在榜上出現，有些可惜。

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