SD GUNDAM 激鬥同盟 攻略 早期強力機體推薦 升完輕鬆推關｜高達系列新遊戲《SD高達激鬥同盟》已經推出，作為Fans向PVE遊戲本作難度不算太高，不過有一些早期就能取得的強力機體推薦，讓玩家更加快推進度，走少一些冤枉路節省時間。



自由高達必練

SD高達激鬥同盟中參戰的高達作品多部26部，當然並沒有說一定要練哪部機體才能打通遊戲，始終不是PVP遊戲，所有機體在強化後都有足夠過關的戰力，而且SD高達系列遊戲的一大魅力當然是遊玩和強化自己喜歡的機體。但考慮到遊戲中推進度的效率，以下推薦幾部早期就能獲得的高性能機體供大家參考。

可以玩到量產機或人氣較低的機體也是SD系列的魅力之一

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自由高達



在第二章就能取得，但需要多張設計圖，可能要刷兩三次關才能收齊設計圖。自由高達是萬能型機體，基礎數值高之外武裝也都很實用，兩個副武器彈速和發生都很快容易命中敵人，而且也能作為連技之用，基本上以格鬥命中敵人之後便可以副武器1->副武器2->副武器1一口氣打光子彈，一口氣輸出大量傷害。其格鬥性能也相當好，活用其特殊攻擊更能作出華麗的連技，相當推薦的一部機。

沒想到這麼早就能入手自由高達，還以為會由突擊開始

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鐳射大炮



在第一章就能取得，雖然未必值得一直投資到最後、但在開荒期來說已是很強的機體，主武器鐳射步槍性能極高，副武器手榴彈和大炮都是範圍攻擊可有效清掃雜兵。美中不足是格鬥性能一般，不像自由高達可以華麗連招。

實而不華的鐳射大炮

德天使高達



在第2章就能入手，火力非常強大的射擊機體，而且在格鬥時會短暫變成中性高達令其格鬥性能也是不錯，缺點是武器的裝填時間較長。如果有朋友連機玩，在等Reload時由隊友掩護就更好。

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巴巴托斯（第6形態）



在第1章就能入手的格鬥機，基礎數值高格鬥性能強，連招也簡單不用複雜操作，只要格鬥->上挑->跳起->格鬥->副武器的基本操作就已能打出很可觀的傷害；而且這部機Boost計很長，就連斬三刀->墊步->斬三刀的無腦連技都能打出不錯的傷害。缺點是副武器1是捕綁技，對於未失衡的Boss敵人除非它硬直不動否則打不出傷害。當然格鬥機也可以等稍後才能解鎖的巴巴托斯狼式或神高達等，但以早中期而言巴巴托斯第六形態已足夠使用很長時間了。

1LV就已經有500血和200格鬥性能，相當強悍

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SD高達激鬥同盟 登場作品一覽：



機動戰士高達

機動戰士高達 0080 口袋裡的戰爭

機動戰士高達 第08MS小隊

機動戰士高達 雷霆宙域戰線

機動戰士高達 0083 星塵回憶錄

機動戰士Z高達

機動戰士高達ZZ

機動戰士高達 馬沙之反擊

機動戰士高達 馬沙之反擊 貝托蒂嘉的子嗣

機動戰士高達UC

機動戰士高達F91

機動戰士海盜高達

機動戰士V高達

機動武鬥傳G高達

新機動戰記高達W

機動新世紀高達X

∀高達

機動戰士高達SEED

機動戰士高達SEED ASTRAY

機動戰士 SEED VS ASTRAY

機動戰士高達SEED DESTINY

機動戰士高達00

劇場版 機動戰士高達00 -A wakening of the Trailblazer-

劇場版 高達 Reconguista in G

機動戰士高達 鐵血的孤兒

武者・騎士・指揮官 SD高達緊急出擊

《SD GUNDAM 激鬥同盟》

平台：PC／PS5／Xbox Series X／PS4／Nintendo Switch／Xbox One

廠商：BANDAI NAMCO GAMES

發售日：8月25日

一般版：$529

實體限量版：$1,179／包括多種DLC機體，以及同梱3盒LEGEND BB 模型：騎士、隊長、武者高達。