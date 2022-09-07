iPhone 14發布會前夕巴西宣布禁售iPhone｜原因竟與這個配件有關
撰文：鍾世傑
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iPhone 14 推出前夕 巴西竟宣布禁售iPhone？｜自 iPhone 12起，蘋果（Apple Inc）以環保為由不再附送充電火牛及有線耳機EarPods，聲稱有助減少碳排放。此舉卻被巴西政府認定為蓄意歧視消費者權益的商業行為，更下令全國禁售包裝內沒有附送充電器的iPhone，Tim Cook點拆解？
巴西政府：沒理據證明手機無火牛更環保
巴西司法部宣布，火牛（充電器）是一部手提電話必不可缺的重要部分，Apple抽走火牛的行為屬「蓄意歧視消費者的做法」，不單向蘋果開出238萬美元（約1,868萬港元）的罰單，取消由iPhone 12起各款新型iPhone的銷售訂單，並下令巴西全國暫停銷售任何不附火牛（充電器）的iPhone。
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Apple 支持環保的7個行動
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蘋果：你聽我講先啦
雖然蘋果解釋，充電器當中含有大量鋅及塑膠物料，抽走火牛後一代iPhone可以減少逾200萬噸（相等於50萬部汽車）的碳排放量。因為iPhone附送了Lightning to USB 充電線，不少消費者家中已有多出來的USB火牛，所以不影響使用。但巴西政府巴西司法部不買帳，認為Apple欠缺智能手機不附火牛就代表它更環保的理據。
來源：（Macrumors）