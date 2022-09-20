荒野之息未夠班滿分封神｜IGN回顧歷年10分遊戲｜2成讀者投票反對｜對遊戲玩家來說各遊戲網站/媒體對遊戲的評分是經常被討論的話題，其中又以外國遊戲媒體IGN的評分因為太過「鬆手」而時常被玩家評擊；最近IGN就辦了一個頗為有趣的活動，讓玩家投票決定IGN給出的10/10評分是否當之無愧



玩家票選25款IGN的10/10神作是否當之無愧

IGN的遊戲Review在玩家之間的流傳度和觸及率都較高，不過相對地不少人都認為IGN的遊戲評分較為「鬆手」，近年給出10/10滿分的次數更是越來越多，令人懷疑有作「打手」的嫌疑。對此IGN最近辦了一個社群活動，由IGN列出25隻他們評為10/10的滿分作品，然後由讀者來投票表達是否認同這遊戲值10/10滿分。

近年10分比得十分鬆手的IGN

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IGN亦順道解釋他們的評分標準及活動理念，10/10指的並不是遊戲「完美無瑕」（perfect），而是指該遊戲屬於一款「大師級傑作」（masterpiece），代表IGN極度推薦本作，以及認為本作會對遊戲界以及將來遊戲的發展造成重大影響。如果玩家決定投票

即睇讀者投票認為25款遊戲是否值得10/10評分：



+ 20

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IGN亦提醒投票雖然代表集體意見，但不代表「正確」或「錯誤」的評分，畢竟每個人的口味和審美都是主觀的，對某個人毫無吸引力的東西、對另一個來說卻可能是最愛（one person’s trash is another’s treasure）；而即使玩家投了某遊戲不值得10/10評價，也不代表它是個差勁的遊戲，只是代表你並不覺得該遊戲是最頂尖級數的佳作。

最後有大約2/3的遊戲都是認為該作品不值得10/10的讀者較多；即使是評價很好的佳作如《Celeste》、《Undertale》、《Disco Elysium》等都有約6成人認為不值10/10，而更有不少遊戲如《Spelunky 2》、《Crusader Kings 3》、《Deathloop》、《Overwatch》等有8~9成讀者不認為值得10/10評分，可見外國讀者也都比較傾向認為IGN評分太過「鬆手」。

因為IGN的10/10成為笑話的起源、在華語區被鬧到狗血淋頭的《最後生還者2》，在IGN上仍然有一半人認為其值得10分，只不知道是真心還是反串亂投的人比較多

只有少數坊間評價壓倒性地高的遊戲如《荒野之息》BoTW、《最後生還者》（第一集）The Last of Us、戰神（2018）等有近8成人支持是10/10神作。有讀者留言認為10分滿分是最高的評價，因此不能給得太輕易，應該只能給予能定義一個類別、一個世代只得一兩隻且製作上接近完美的作品。

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