Steam Deck 出貨亂象｜由 Valve 推出的 PC 遊戲手提機 Steam Deck 早前終於正式安排台、港、日的訂單出貨，然而當絕大部份預訂玩家付款等聖誕前收機，近幾日的出貨處理方式則惹怒大批網民。



遲付款反而早出貨？

Steam Deck 一直被視為遊戲主機市場的一路異軍，只不過此前一直只有外國可以訂購，不過在今年 8 月，Valve 方面就宣布與亞州方面的代理 Komodo 合作，正式將 Steam Deck 在日本、台灣、香港市場推出，當時已引得網民踴躍付出訂金、以求「先玩為快」。

作為期待已久的玩家，當收到付款通知時當然是第一時間課金（電郵截圖）

而就在幾個月的等待後，Komodo 在 12 月頭就公布最新消息，通知各已預訂的用戶支付餘款，並會在 12 月 17 日起陸續出貨。

這本來是非常正常的出貨程序，然而代理方面似乎出現了重大失誤，將 Steam Deck 的出貨順序由較後的單號開始處理，換言之收到付款通知後第一時間支付的玩家，居然要等到最後的批次才能收到 Steam Deck，甚至有人只收到一併訂購的 Steam Deck 專用底座，但主機則仍然顯示「處理中」。

這本來只是網民間的猜想，然而由於 Steam Deck 在港台兩地的訂購人數眾多，而且有連登、巴哈等討論區集中交流出貨資訊，才能一眾網民發現了代理方面倒置出貨順序的真相。

台灣方面甚至利用網上問卷進行統計，發現較後號碼（如 #13XXXX）的訂單居然比靠前的（#9XXXX）訂單更快收貨👇👇👇

香港網民瘋狂多謝／問侯一位女性？

在香港的討論區中，各方網民除了不斷公開自己收貨與否的資訊之外，又有不少人提及一位名為「Jenny」的女性，言辭間表達感謝或怪罪的意思。

事源是因為有網民收貨時發現今次香港區的 Steam Deck 出貨皆由 Komodo 外判予 Acer 電腦公司，並經順豐速遞作運送，而在速遞單據的送貨人一欄，就寫上了「Jenny Yau」的名字，故較早收到貨的網民會感謝她，但相反仍然等待出貨、又即較早付款的一群則會不斷抱怨她。

官方回應：已與倉庫解決送貨順序問題

由於港台玩家接連兩日的嚴重負評，甚至有人直接向 Valve 方面反映，官方在稍早前就發表聲明，指已與合作倉庫解決了送貨順序錯誤（雖然未有提供具體的解決方法），並承諾所有 12 月 1 日前下訂的玩家將會在 12 月 31 日前全數收貨，要平息眾怒，且看官方及其港台代理的後續處理能否達至眾人期望了。