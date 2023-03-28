最近《精靈寶可夢 Pokemon》小智從26年男主角身份中退下來，下輯動畫改用新的女主角，為長壽系列注入新血。配音員松本梨香的臨別感言弄哭了不少精靈訓練員，代表一個時代的終結。連登網民發文討論：「有冇一套動漫換主角係成功」



小智26年拎晒勤工獎、3月尾終於退役

《Pokemon》陪伴不少90後網民成長，小智奪冠後退役，動畫由新人接棒當主角，相關新聞在連登討論度極高，有網民感謝小智（松本梨香）26年來的努力和付出，但對新作不樂觀：「開始為寵物小精靈擔心，咁根深柢固既野，我覺得咁樣換法九成九炒粉！」不過都有人認為日本方面反應是好的，換新主角可吸引更多小朋友玩PKM：「講真都幾樂觀會成功，用女做主角好醒」。

有網民感謝小智（松本梨香）26年來的努力和付出（圖片：動畫截圖、IG@the_firsttake）

《Pokemon》新系列換主角了

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JUMP交棒心情緊張｜龍珠、足小未能成功換主角

未試過沒法可以預知成敗，網民數出了多部曾經更換主角的一線動漫ACG作品：當初鳥山明在《龍珠》進入撒雅人篇時，已鋪排悟空死去，決心扶正悟飯，他亦曾在斯路篇的尾聲有好表現。然而他性格溫柔不像悟空這位武痴受歡迎，最終今時今日《龍珠超》主角仍然是老豆悟空。又例如當年《足球小將》長期休刊再以《世青篇》出發時，嘗試以新主角「太陽之子」葵新伍為核心寫新章，但時至今日新伍甚至未必是日本隊正選11人陣容，世界盃期間的漫畫封面、主角始終是不動隊長戴翅偉。

其實好多時不是新角色寫得差，而是出版社太短視，換角後見勢色不對就馬上走回頭路，你看鳥山明已絕到將悟空殺死，死完又死都還是要靠他食糊。

龍珠、足小未能成功換主角

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成功例子：JoJo奇妙冒險

網民也數了一些成功主角交棒的動漫作比如《JoJo奇妙冒險》，至今已推出了9輯，每輯都有自己的支持者。雖說「三喬」空條承太郎人氣始終是最高，但其他主角如祖羅、東方丈助都有一定支持者，連6代女主角空條徐倫都因為動畫版重新被重視。

JoJo奇妙冒險

《LoveLive!》

雖然香港人因為3代的唐可可返定跟配音都是中國人而盲反，不過3代動畫虹團、水團以至最新的星團，其實都有各自的支持者，第3代更拍了第2季。

Love Live! 27位歷代人氣角色

《遊戲王》

雖然只看舊漫畫的人或者只認迫第1代的武藤遊戲、城之內，其實動畫第2、3代都很多人喜歡。

《遊戲王》歷代主角

《Gundam Build Divers RE:RISE》

Build Divers版視為失敗作，故事不好、主角行動不合情理，幾乎搞死高達的Build系列。好在BANDAI在下一輯《Gundam Build Divers RE:RISE》中修補成功，故事好睇、模型賣到斷市，還在尾聲時補完解釋，令第1代看來沒那麼失敗。

《Gundam Build Divers RE:RISE》

來源：連登討論區