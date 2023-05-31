《寶可夢》Pokemon 迷唔使去日本都有大量正版精美家品、精品買，最吸引就係46cm卡比獸巨型手枕（仲有波卡曼、百變怪）、耿鬼圖案摺傘！同場還有Sanrio小家電新品。



46cm卡比獸手枕｜公司小睡最合用

《Pokemon》香港超多fans，如果沒時間飛去日本行Pokemon Center，不如就去7-11「7仔預購」訂香港原裝《寶可夢》精品。這個新系列由H-PLUS推出，他們原本是口睪廠，如今繼續拿Pokemon版權製作實用的家品，定價相當合理，比如圖中的46cm高卡比獸抱枕，肚仔兩邊有插手位置，可讓雙手穿進去，在公司位午飯時間小睡最合用，同系列還有百變怪和波卡曼，全都cute！

Pokemon 卡比獸暖手枕（預購價：$308）（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

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其他寶可夢實用家品／個人用品

Pokemon 比卡超 20"折疊行李箱，圖案和用色也很可愛，不使用時可以壓扁方便收藏，如果記者不是趕住6月頭就飛，一定買個上機。

Pokemon 比卡超 20"折疊行李箱（預購價：$599）（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

Pokemon Flower Café 咕𠱸連珊瑚絨被花，另外還有旅行用小袋子、家用摺合式小枱、比卡超 多功能收納袋，花花圖案和粉色配色好可愛。如果男fans可以考慮耿鬼摺傘，配色和圖案都幾型，不會覺得用動畫圖案傘太幼稚。

Pokemon Flower Café 咕𠱸連珊瑚絨被（預購價：$258）（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

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最後一提這套Pokemon「圖案人孔蓋」系列和風繪硅藻土吸水杯墊套裝 (1套5隻)，原本是只限日本地方限定的打卡位靚渠蓋，香港廠竟然取得圖案版權出杯墊，必收！ (1套5隻)（預購價：$175）

Pokemon 和風繪硅藻土吸水杯墊套裝 (1套5隻)（預購價：$175）（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

H-PLUS | Pokemon 精品：即日起於7仔預購訂貨、取貨日期由2023年7月4日至7月10日



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同場睇｜Sanrio精品／小家電

個人認為圖中的《KeroKeroKeropi》水晶麻雀最搶眼，金屬盒圖案勁QQ。同場還有各種Sario角色小家電，都可以在7仔預購訂機。

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

兒童數碼相機-Cinnamoroll/ Kuromi（預購價： $399）

Sanrio風筒、電熱水壺、兒童數碼相機系列：即日起於7仔預購訂貨、取貨日期由2023年8月8日至8月14日



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