內地生校慶跳《原神》花神之舞慘遭校長怒轟：這不是日本人的舞台｜由中國米哈遊開發的跨平台開放世界手機遊戲《原神》在全球各地持續大熱，除了遊戲本身多人玩之外，Cosplay等相關二次創作及粉絲活動亦十分踴躍。最近就有中國內地學生綵排表演《原神》中的一段舞蹈「花神之舞」，卻在綵排之後慘遭校長罵個狗血淋頭。



南通大學附屬中學校慶 學生跳《原神》舞蹈遭校長狂轟

近日內地有網民在抖音Tiktok上分享一則新聞，指在中國「南通大學附屬中學」的10周年校慶表演上，有一群學生們表演綵排一段舞蹈，取自跨平台手機遊戲《原神》中的舞孃角色「妮露」的《花神之舞》。然而在學生完成綵排後，卻被校長兼黨委書記「成平」狠批，對學生喝罵「這是日本文化，我們要的是積極向上的中國的文化，這不是日本人的舞台」。雖然網民提供的視訊解析度不高，不過也可以見到表演同學們被訓話時的沮喪神情。

https://twitter.com/whyyoutouzhele/status/1663687050829111296?s=20

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事件傳至日本 多家傳媒均有報導

雖然嚴格地說此新聞和日本沒有關係，因《原神》在日本人氣高企，相關事件亦有日本媒體加以報導。有日媒指出可能是因為自G7峰會後中日關係緊張，令到教育機構也對日本相關的事物作出「過度反應」。而日本網民則大多對此感到莞爾，笑指《原神》什麼時候變成日本遊戲了。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000301449.html

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「花神之舞」並非取材自日本文化

《原神》是中國遊戲開發商「米哈遊」製作的跨平台手機遊戲，遊戲舞台為虛構的大陸「提瓦特」，裡面有7個國家，分別取材自現實中不同地區及國家塑造而成，例如「璃月」就取材自現實的中國、「稻妻」曾取材自日本等。而「花神之舞」出自遊戲中的「須彌」，該地區以現實中的印度和波斯神話為創作背景，和日本文化沒有關係。

固然《原神》所採用的卡通渲染風格在日本十分流行，因而卡通渲染往往給人「日系」、「動漫」的感覺；但單若以畫面風格就論定其為日本文化，未免顯得這位校長的判斷有些流於表面了。有網友質疑對一個遊戲反應如此大，究竟是文化自信還是文化自卑；亦有網民笑指校長「求生意志很強」，在現時中國內地對動漫遊戲產業加強監管的環境下，主動表態支持「中國文化」以免將來被人拿來批鬥。

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《原神》在中國以至全球都很受歡迎，跳出「花神之舞」的角色「妮露」也有著很高的人氣，而「花神之舞」因為屬於遊戲中主線劇情的一部份，是玩家較為熟悉的一個段落；而遊戲中展現的曼妙舞姿亦引來網路上不少Cosplayer或「舞姬」翻跳。

另外也有網民發現該校長曾經歡迎日本學生交流團前來參觀南通大學附屬中學，質疑校長「一時一樣」。

https://twitter.com/whyyoutouzhele/status/1663858716314148866?s=20

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