FF7R2發售日、人龍7外傳、鳥山明新遊戲 Summer Game Fest懶人包｜傳統上夏天都是各路遊戲展、發布會舉行的時間，可惜的是電玩遊戲展E3今年取消不舉辦；幸好還有Summer Game Fest夏日遊戲節的網上發布會，而今次SGF更有不少重磅發布，《香港01》科技玩物頻道整理發布重點懶人包。



FF7R2將為雙Blu-ray 預定2024年初發售

2023年的Summer Game Fest首先最重要自然是fans都等了很久的《Final Fantasy 7》重製版第2部《Rebirth》的消息，今次發布會中壓軸公開了3分半鐘的宣傳影片。雖然長度不多但已透露了很多訊息；包括有Cloud一行人離開米德加在野外冒險（但尚不知遊戲會否採用開放世界或部份開放世界模式），亦展示了宇宙峽谷Cosmic Caynon、陸行鳥牧場（還展示了Cloud一行人騎乘陸行鳥的畫面）、卡姆鎮、尼布爾山Mt. Nibel及魔晄爐等老玩家十分熟悉的場景。

在FF7 Rebirth中Cloud一行離開米德加在世界各地冒險

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然後還有Turks的Elena首次亮相、Yuffie和RED XIII正式成為可操作角色，還有其使出合體技的戰鬥場面，其他角色也有新的招式。最後也公布了發售檔期，由2023年尾延後到2024年初發售，不過就未有公布確實日期。

除了FF7R2這最重量級發布之外也有許多重點新發表，包括超音鼠Sonic系列全新作品《》、人中之龍系列最新作《人中之龍 7 外傳 英雄無名》、鳥山明原作的漫畫《SAND LAND》遊戲化、《崩壞：星穹鐵道》PS版預定於年底推出等。

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按圖放大Summer Game Fest 2023年重點發布內容懶人包：



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Summer Game Fest 2023年重點發布內容：



超音鼠Sonic系列全新作《Sonic Superstars》 回歸原點採用橫向玩法，同時支援4人連線協力



人中之龍 7 外傳 英雄無名，主角變回桐生一馬，玩法也變回傳統動作式



鳥山明原作《SAND LAND》沙漠大冒險同名遊戲公開，影片中可見到開放世界、坦克車炮擊、機場人近身格鬥等玩法



《崩壞 星穹鐵道》公布了PS5版將於今年第4季推出，也展示了馭空、盧卡兩位即將登場的角色



《Marvel’s Spider-Man 2》漫威蜘蛛俠2正式公布發售日為今年10月20日



致敬Bloodborne的動作遊戲《Lies of P》發售日公開，將於今年9月19日推出，並即日開放遊戲試玩版



波斯王子系列新作《Prince of Persia: The Lost Crown》波斯王子：失落皇冠公開，明年1月18日發售，遊戲將回歸系列最早期的橫向過版玩法



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