Diablo 4 暗黑破壞神4典藏版開箱 設計有心思又足料但欠一重點｜《Diablo 4》暗黑破壞神4推出後在全球大熱爆紅，《香港01》科技玩物頻道獲暴雪提供遊戲限量「典藏版」，以下為開箱文。



典藏版份量極足料 設計有心思

首先要提提大家是《Diablo 4》典藏版盒子體積非常大，比採用大機箱的電腦主機還大上一圈；如果有興趣入手的朋友就要先預留空間安置了。特別要一讚是收納箱的設計採用左右開門的形式，比對遊戲中打開地獄之門，十分有心思。另外是在蠟燭造型擺設的箱上子還放置了代表莉莉絲的「血花瓣」（應該是尼龍材質），開箱的時候也有被驚艷到。

Diablo 4 暗黑破壞神4典藏版開箱

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精美設定美術集

典藏版的一大重點為數百頁厚的全彩美術設定集「The Art of Diablo IV」，收錄了各種設定及插圖，喜歡Diablo 4美術風格或是世界觀的話肯定看到愛不釋手。按圖放大

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另一重點的蠟燭造型擺設造型精美細緻，上色效果亦出色，看起來相當有金屬感、但其實是塑膠材質，不過除非上手摸，否則單看的話其實不太像是塑膠。這個擺設還可以入電啟動上面的小燈泡模仿蠟燭火光，當然亮度很低完全不能作為照明用，只是單純造個氣氛。按圖放大觀看：

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網上有聲音不滿「典藏版」唔連Game 但其實價錢算公道

注意這個「典藏盒」並不包括遊戲本體；但相對地售價也比一般遊戲的典藏版稍為便宜一點，售$96.66美金；再加上另購遊戲本體就是1200港元左右，其實也就和一般大作遊戲的典藏版相約。

約800港元買到一個大型收納盒、美術設定集、蠟燭造型擺設、兩張色紙、布質地圖和滑鼠墊，價錢也算是公道；不用因為其「典藏版不包遊戲」這件事而覺得有問題，反過來說不用綑綁遊戲、可獨立購買遊戲，免除了等待買附帶遊戲典藏版發貨期間沒有遊戲可玩、多買一隻又會重覆了的問題。