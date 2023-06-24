FF16 Final Fantasy XVI主線流程攻略（上篇） 希德/風之顯化者/鳳凰門｜全球機迷引頸以待的重量級大作遊戲《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16已在6月22日推出；相信機迷們早已急不及待準備在伐利斯傑亞大陸中冒險，《香港01》科技玩物頻道以下提供主線流程攻略，以及各精英 / 強敵 / Boss戰心得。



＊＊＊流程攻略涉及劇透，請自行斟酌再往下閱讀＊＊＊

序章

一段頗長的開場動畫後進入新手教學，沒什麼特別，跟著指示做即可。

教學

完成操作教學再跑一段劇情之後會提示玩家使用「動態時間知識集」，能跟據玩家的進度自動展示相應關鍵字及設定的說明，十分貼心，喜歡看劇情和世界觀的玩家要多加利用。

動態時間知識集

再一段劇情動畫之後終於開始第一個關卡，同時玩家也可裝備（或卸下）自動飾品；關於自動飾品的效果及建議配置可見另文攻略：

👉FF16 Final Fantasy XVI新手攻略｜早期必知10個心得必學技能推薦

在主線關卡中一直前進，期間會有幾場戰鬥打哥布林，都是雜兵沒有難度；但因為遊戲早期招式少，很多時候都要靠普攻（劍術）來攻擊，一開始就練習劍術戰鬥技巧對流程很有幫助；劍術技巧、連招以及優先必學技能均可參看另文攻略：

👉FF16 Final Fantasy XVI實戰攻略｜劍術心得 簡易高火力/無限連段

打完幾場雜兵之後會遇到遊戲第一個精英（有毅力量表i.e.黃血）敵人「哥布林巨人」，難度不高只要不心急、看清楚敵人起手閃開再打便可；之後出現的巨人類敵人攻擊模式和節奏也大致相約，建議可用這隻來練習。

打完巨人之後關卡還未完結，之後還要打毛爾布爾（臭臭花，FF系列經典怪物）。這隻屬於大型敵人，同樣是很好的練習；在戰鬥心得攻略文中也提過本作的空中連段威力比地面高出不少，可試著用它來練習空中連段，基本的跳斬斬斬->鐙跳斬斬斬->下劈已能打出很可觀的傷害。

空中連擊

打嬴毛爾布爾之後進入下一段劇情；也是遊戲其中一段最沉重的劇情（放在這麼開頭...）；這段主線中玩家會操作約書亞一段短時間，約書亞可使用火球（三角形）和火焰斬（正方形）攻擊，火球威力較高而且有射程，但是施展時間和硬直都很長，建議跑過去用近戰斬卒會較快過關。

鳳凰之力

打完幾場雜兵之兄分匯合，然後打強敵「龍騎士」，並不難打只要注意直劈之後會再橫掃就是了。打完龍騎士再看劇情，之後就進入第一個召喚獸對戰「鳳凰對火之召喚獸」，玩家操作鳳凰。主要都是演出和機制戰鬥沒什麼難度，心得是三角形的火球攻擊可以按實連發，不用一直連按三角形。

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邂逅 ~ 名為希德的男人

打完召喚獸戰後序章（回憶）結束回到現在，跑完一段路之後打濕婆顯化者；同樣比較是教學式的戰鬥，讓玩家熟習如何閃避敵人的突進和魔法攻擊。打完濕婆之後再打提亞馬特，這個則是讓玩家練習連續閃避；因為提亞馬特會一口氣連劈兩三刀，如果閃完第一刀馬上反擊，就會被對方後續的第二三刀打到。方法是閃避後的反擊不要瘋狂連斬、要看準時機再閃一次，或是直接用三角形魔法反擊。

打完提亞馬特後希德出場，一行人來到秘密基地，劇情後解鎖支線任務（委託）；這裡建議將現時在基地中開放的兩個支線任務都解完，加上累積到現在的素材應該足以製作武器「闊劍+2」；當然如果你有預購特典的武器有130攻，就可以不用整武器了。

整備完畢後前往一下關巨木森林，會遇到狼、食人花和巨蜂等新敵人。精英敵人則是龍鳥，攻擊的判定和之前的哥布林巨人又有所不同。Boss戰是大蜥蝪「法夫納」，注意它的招式很多都是延時判定，像是企起身再向前頭鎚這招就很遲才真正打下來，太早閃的話就會被捉到。另外就是Monster Hunter中「水獸」一般的側身翻，需要調整迴避方向離向其翻滾路線才能閃開，以及「激鬥戰車」變成滾輪跑撞之後還會再駁一個飛撲。

法夫納也是第一隻有分部位的敵人，攻擊堅硬的部位（手手腳腳等）時只能打出傷害較低的白字傷害，打弱點（頭部）才能打出正常的橙字傷害。

打嬴法夫納之後還有另一隻boss「暗夜渡鴉」，這隻敵人在之後的流程會多次出現，可趁現在記一記他的招式。比較大威脅的是火遁，威力非常高隨時一招可以打玩家半條血量；不過這招起手慢而且只會打前方直線，閃過之後就是大好輸出機會，主要就是不能太貪刀要閃好再打。

風之顯化者

打嬴法夫納、劇情前往後失落之翼，再跑完劇情後打強敵「妙翅」；如果有玩試玩版的話應該很熟悉了，小心其斬擊攻擊就問題不大。打完妙翅再在失落之翼完成跑腿主線劇情，然後就前往諾凡堡；潛入諾凡堡之後就開始章節「風之顯化者」。

潛入之後一路殺到底便可，城堡內十分暗很容易找不到路，而且在前半段有兩條路（最終會在同一地點會合），多用L3找路功能吧。途中會再打之前遇過的暗夜渡鴉，打法相同只是因為場地窄了很多，要小心不要被逼到死位無法避開火／雷遁。

中Boss是妙翅x2，集中火力先解決任意一隻（另一隻不會太積極偷襲你背後，算是良心），然後另一隻會吸受力量強化，不過強化完的招式也沒太大變化，主要就是地板技由直線變成了格位，要站準一點才不會被打到。

打完中Boss殺到頂樓和風之顯化者，這裡非常建議先學習和裝備好「熱浪」招式才開打（進入戰鬥後就無法更改配置，所以要在開打前裝好）；因為風之顯化者會使用很多魔法彈攻擊，用熱浪可輕鬆反擊，反擊成功就可打出數千傷害。另外就是由於風之顯化者很多連續攻擊，因此在精準閃避後可多用三角形的魔法反擊以免被追打。

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召喚獸迦樓羅戰

打完風之顯化者得到迦樓羅的力量，多了一個固有技和兩招主動技能，戰鬥力大大提高。記得一定要對打掉一半毅力值的敵人使用「迦樓羅擁抱」令其失衡，拉倒敵人後使用風刨就能打掉大量毅力值，有時更可直接打到Takedown，大大加快擊倒精英敵人的速度，直到取得第4隻召喚獸之前都非常有用的技巧。而如果未用風刨時敵人已takedown，亦可用「風刨」累積連擊數，以提高其他技能的傷害。

離開諾凡堡後前往脫離地點，途中的敵人不想打可直接跑走、一定距離後敵人就會放棄追擊脫離戰鬥。走到指定地點後進入劇情，回去阻止暴走的迦樓羅。

首先以人形姿態和迦樓羅對戰，迦樓羅的招式起手動作都很明顯不難閃避，穩打穩紮即可；同樣可活用空中連擊以打出更多傷害。以人形姿態打倒迦樓羅之後就會變成伊芙利特對迦樓羅的召喚獸對戰；沒有太大難度，可以不停用突進技衝過去之後連按正方形硬打；想有技巧一點就先閃開對方的魔法再突進或用魔法反擊。

活下來的意義

打嬴迦樓羅看一大段劇情，然後回到基地後再前往王者瀑布和嘉布匯合；出發前記得先去武器店用boss素材製作武器。到達王者瀑布後發現嘉布被追殺，馬上去救人，過關斬將到打強敵餘暉龍騎士，和第一次打致相同但跳躍變了二段跳躍，擅長讀秒的玩家可直接站在攻擊範圍內讀物完美閃避；不擅長的就直接避開吧。另外橫掃也會，閃避反擊時要注意。

打完龍騎士後順利救出嘉布，回去基地發現吉兒也醒來了，來個深情擁抱。之後兩人為了弄清楚過去的事以及收拾心情重新出發，前往傷心地鳳凰門。首先要在瑪莎旅館幫忙修橋，修好橋後去東池村，巧遇將軍的妻子；劇情後獲贈裝備一套，性能優秀夠用一段時間。再過劇情後就出發前往鳳凰門。

離開東池村後前往鳳凰門並進入遺跡，這裡會遇到全新的遺跡系列敵人，不過其實和之前的敵人也沒太大分別，主要就是全都有堅硬外殼只能打出白字；要用技能或是處決技等才有正常傷害。沿路殺下去會見到第一個強敵守護者（之後的流程也會多次遇到）；注意點有其「原地爆氣」招式是遲判定，太早閃會中招，另外就是旋轉斬有多次判定閃避反擊要小心。

打完守護者再前往就來到中Boss戰鐵巨人，HP非常多但行動緩慢，招式起手動作也很明顯容易精準閃避，小心應戰就不難對付。注意Boss弱點是上半身，需要跳起斬或是用可於空中使出的技能才可打出橙字，多用空中攻擊輸出；以及其直劈後會再駁一個橫掃，注意不要中招。打到一半HP後鐵巨人會蓄力開大招，血條也會變成紫色，需要在限時內對其累積足夠攻擊才可阻止其發招。幸好時間其實相當充裕只要一直攻擊便可。

打嬴鐵巨人之後還有巫妖；巫妖的HP不多但是攻擊力很高，需要注意鐮擊這招會連續多段攻擊，如果無腦硬碰的話會被打掉大量HP甚至Gameover。

打嬴巫妖之後在平台兩邊的房間啟動機關，便可升起橋樑到達遺跡最深處，然後會進入Boss戰和自己的影身對決；這一戰非常精彩，這裡就不講太多留給大家自行體驗。

在這場戰鬥中會取得Limit Break能力，Limit Break效果強而且累積速度很快，建議玩家積極利用，不必特意儲著等boss、平時雜兵戰都可多施放。