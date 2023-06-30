中國內地又再限制未成年人暑期打機時間｜內地公布暑假未成年人遊戲限玩時間表 網易推AI巡邏員監視玩家｜暑假將至，正是喜歡打機的學生哥們歡天喜地準備去瘋狂煲機的時間；可惜對於中國內地的未成年人而言。騰訊、網易、米哈遊等中國遊戲公司最近集體公布《關於暑期未成年人遊戲限玩的通知》 ，未成年用戶在7月1日至8月31日暑假期間只可於周五至周日晚上8時至9時期間登錄遊戲；換言之整個暑假未成年人士最多只能打機26小時。



整個暑假只可玩26小時 等同沒有額外時間

據騰訊旗下手機遊戲《王者榮耀》官方網站顯示，《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，2023年中國暑假期間（2023年7月1日至8月31日），騰訊遊戲旗下於中國大陸營運的網路遊戲中，未成年人的遊戲限玩時間為逢星期五、六、日的晚上8時至9時（如下圖所示）。

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以《原神》、《崩壞：星穹鐵道》在全球爆紅的遊戲公司米哈遊，亦在其「成長關愛平台」發出公告，指為了積極響應中國國家新聞出版署印發的《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，所有米哈遊公司在中國大陸地區營運的網路遊戲，對未成年人於暑期7月至8月的限玩時間為逢星期五、六、日的晚上8時至9時（如下圖所示）。

https://jiazhang.mihoyo.com/

而其實不是假期的一般日子中，未成年人可玩網路遊戲的時間也是逢星期五、六、日晚上可玩一小時，換言之是整個暑假都沒有額外遊玩時間。

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網易加推AI巡邏員

除了騰訊和米哈遊外，中國另一龍頭級遊戲公司網易也在其官方微博公布「網易遊戲暑期限玩時間表」，在7月至8月期間未成年玩家可以在每週五、週六、週日的晚上8時至9時體驗遊戲，即和另外兩家公司的時間表完全相同。

https://weibo.com/1502592662/N7wtpyYPp

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同時網易還會派出24小時無休的「AI巡邏員」全程監督遊戲；在網易公開的圖片指出「AI巡邏員」會以AI辨識未成年玩家，同時干預及攔截未成年玩家的不理性消費行為。而家長也可以透過「網易家長關愛平台」以查看和管理孩子的遊戲情況。網易表示希望大家能合理安排時間、適度遊戲，度過一個快樂的暑假。

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