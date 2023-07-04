刃牙Storm figure 開箱試玩｜《刃牙：大擂台賽篇》是由板垣惠介創作的格鬥漫畫名作，以拳頭大過沙包、誇張表情、極端的肉體美與肌肉線條為賣點瘋摩全球，連Netflix都要買版權拍動畫。而這款1／12可動人型，就由採用動畫版設定，由出名雕大隻佬的 Storm Collectibles 操刀，重現出男主角範馬刃牙身上每一寸肌肉，胸肌和腹肌更是用軟膠製成，兼顧可動與外型。



包裝設計

Storm Collectibles刃牙figure，比起其他Storm推出的格鬥遊戲角色figure細盒，但其實公仔比例沒有縮水，可能只是因為沒有波動拳、腳刀那類特殊效果配件，整個包裝細了一圈。



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頭雕表情

4個頭雕的表情都神還原了漫畫中的畫風，留意刃牙嘴角真的有粒墨，不是中Sad呀。附5組不同姿勢的更換手型，擺出不同招式動作。

4個頭雕的表情都神還原了漫畫中的畫風。（鍾世傑 攝）

4個頭雕的表情都神還原了漫畫中的畫風。（鍾世傑 攝）

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附5組不同姿勢的更換手型，擺出不同招式動作。（鍾世傑 攝）

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身型與可動

刃牙雖然滿身肌肉，但角色屬小巧速度型，figure有18cm高，全身有30多個可動關節，上半身肌肉使用了空心軟膠，包裹住內面的可動組件，既美觀、可動性也不弱。

上半身肌肉使用了空心軟膠，包裹住內面的可動組件，既美觀、可動性也不弱。（鍾世傑 攝）

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上色細節

全身肌肉紋、疤痕都有刻紋及噴油上陰影，紅色短褲是布製品，脫下來可以看到刃牙漂亮的屁股！

全身肌肉紋、疤痕都有刻紋及噴油上陰影（鍾世傑 攝）

總評分 90分：線條靚到Crazy

玩後明白這款figure為何會炒起了（原價＄580、市面已炒至過千），的確比同類型其他品牌的1：12可動人仔出色得多，整體可動出色，擺盡漫畫中刃牙的招式。線條非常靚，一種一體感，是Storm出品中的上佳之作，不過就但略嫌重量不平均，上身重過腳，做單腳踢也弄了5、6分鐘才成功，建議另外加購figure stand支撐。聽講同系列下一隻好快就會開訂，不知是刃牙地上最強老豆範馬勇次郎還是單眼佬愚地獨步呢？

這款figure原價＄580、市面已炒至過千

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