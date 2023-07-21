《龍之谷2：進化》開荒攻略 4大職業介紹 坐騎獲得方法 商城解說｜經典動作網路遊戲《龍之谷》的衍生手遊新作《龍之谷2：進化》已於7月20日正式開服，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲開荒攻略，包括4大職業介紹及最強職業推薦、坐騎獲得方法及商城解說等。



1. 4大初始職業其轉職相關介紹

《龍之谷2：進化》現時有戰士、弓箭手、牧師和魔法師四個職業可選，而每個職業都能再轉職成兩個1轉職業之一。轉職的方法則是達到10級經主線前往神聖天堂後、完成轉職任務即可選擇1轉職業。若是《龍之谷》原作的話1轉是無法更改的，但在《龍之谷2》中應該是可透過商城課金道具來轉換職業；當然道具需要課金購買，因此最好仔細考慮過後再選。

戰士



戰士擁有強大的近戰傷害，但由於沒有團隊buff技能，除非本身練度夠/技術好，否則在組隊上可能不如其他職業吃香。但相對地在野外地圖時戰士，不論採集資源還是打世界Boss都有出色表現，另外戰士在PVP中也是屬於強勢職業。

戰士可以轉職為「戰神」和「劍聖」，前者屬於半坦半輸出職業，有霸體、減傷和嘲諷技能，在副本戰中十分受歡迎；後者則以高輸出見稱，相對較為傾向PVP。

戰士

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弓箭手



特點是遠程攻擊和高暴擊率，以PVE向為主，輸出不錯之餘又有位移技能，PVE的存活能力相當強。

弓箭手可以轉職為箭神和遊俠，前者是強大的遠程輸出職業，以技能傷害為主；後者則風格一改變成類似刺客的近戰角色，有多種華麗的踢擊技能。比較起來遊俠較為吃操作，而箭神則相對操作簡單但較為吃重裝備，各有優點和特色可選自己喜歡的來玩。

弓箭手

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牧師



本作中的輔助職業，擁有最高的防禦力，也具有治療隊友的能力可提高團隊續航力，此外還有一定控場能力；缺點是自身傷害比其他職業低，需要組隊才較能發揮。1轉可以選擇成為「賢者」或「祭師」；前者主打坦克，具有嘲諷、位移和無敵技能，在隊伍中十分重要，但畢竟要正面面對強敵比較需要操作；若想輕鬆玩或更容易組隊的話比較建議選祭師，兼具治療、解除隊友異常狀態和傷害，十分全面。

牧師

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魔法師



本作中「火力」的代名詞，擁有最高的輸出，但相對地防禦面也是最差的，在中後期可能被強敵摸一兩下就直接往生，需要謹慎操作的職業。

魔法師可以轉職為「元素師」或「魔導師」，前者主打最強火力輸出，後者則在輸出以外兼顧控場和團隊buff；兩者都十分強大可按喜好選擇，不過也有一個層面要考慮是魔法師尤其是元素師後期較為吃重裝備，需要大量帶有「冷卻減少」效果裝備的才能更好發揮，平民玩家玩起來可能較為吃力。

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2. 最強職業選擇

畢竟現時點由尚是剛剛開服，很難判斷哪個職業最強；但一般而言遠程職業會較有優勢也較容易玩，一來有射程加上自動鎖定敵人容易保持輸出，而射程也令玩家容易躲避敵人攻擊。若沒有偏好的話，可以考慮選弓箭手轉箭神。

而從網上玩家回報所見，現時「魔法師」是比較強勢的職業，擁有強大火力和射程的魔法師基本上可以單刷任何副本，但缺點是其防禦力也是最低的，在中期後難度較高的內容中一個操作不好就有機會暴斃，屬於需要吃操作的職業；而且魔法師的裝備也會比較貴。

在《龍之谷》原作中牧師因為一個人就有齊治療、控場和傷害，在遊戲早期是高貴的超強職業，如果認為《龍之谷2：進化》也會有類似設定的話可以選牧師。然而據目前網上情報《龍之谷2：進化》中的牧師傷害對比原作弱很多、要單刷副本比較困難；但若果是本來就喜歡組隊遊玩的玩家，牧師應該是很好的選擇，畢竟在傳統上補師在MMO永遠都受歡迎。

當然如果你肝很大的話可以玩2個甚至3個角色，全都玩就沒有哪個職業較強的煩惱了。

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3. 坐騎獲得方法

在《龍之谷2：進化》要獲得坐騎十分簡單，只要一直解主線直到等級8的主線任務「攔路小馬」，完成後即可獲得坐騎，開Game後15~20分鐘就取獲得。當然免費坐騎的性能有限，想要更快更強的坐騎就只能去商城買了。

4. 新手開荒必做

基本上開荒時先跟著主線做即可，同時盡量達成「成長之路」、活動「屠龍計劃」中的成就以及每日任務；而由於每日任務中的內容都需要等級來解鎖，第一天最好最少打到18級、開放「金幣大盜」等多個遊戲內容以完成每日任務。

另外早期的副本都很簡單可以單刷，但最好還是認真一點打，因為會跟據過關時間來獲得額外報酬（即類似其他手遊中的「三星通關」），達到最佳時間可獲得商城貨幣「黃水晶」，不想之後再回頭打低等級副本就最好第一次通關時拿完所有獎勵。最後裝備方面早期也不用考慮裝備的能力或屬性，只要見到能提升戰力的裝備就裝上去便可以了。

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5. 商城系統解說

在遊戲的商城中走一轉已可感覺到「巨坑」的氣息；除非你錢真的很多否則建議不要在這遊戲花費太多，還是那句在手遊裡追逐強度沒有盡頭，輕鬆玩才是最好。如玩家可直接購入遊戲中最高級的裝備「海龍套裝」，需要48000鑽石；而1單100美金可買到6480鑽石，換言之一套海龍套裝就要7單半約750美元（約5800港元）。

比錢買戰力，簡單直接

《龍之谷》其中一個重要系統是時裝系統，龍之谷中的時裝除了有外觀造型之外更是附帶數值i.e.會提升玩家的戰鬥力，換言之時裝越好玩家的戰鬥力就會越強。時裝主要靠轉蛋或以鑽石購買獲得，此外商城還有龍玉（附加於裝備上的寶石）、坐騎等抽蛋，以及傳令鳥（全頻喊話）、技能書等功能道具出售。

時裝轉蛋

不過如果有意思玩一段時間的玩家，仍然建議課月卡和戰令（Battle Pass），前者每日獲得鑽石及副本多開一個寶箱等VIP功能；後者則可獲得大量紫色龍玉，對遊戲早中期非常有幫助。