連登熱議各漫畫最代表性畫面 八、九十後經典集體回憶大晒冷｜看漫畫其中一個引人入勝之處就是各種「名場面」；好的漫畫作品往往能夠用伏筆或篇軸來蘊釀，然後以震撼人心的畫面讓情感爆發出來，從而成為永留人心的經典，多年來許多經典漫畫都帶給我們無數這些名場面。最近就有網民在網上討論漫畫名場面，即時引起網民齊齊分享當年集體回憶。



連登仔齊數漫畫名場面 經典集體回憶晒冷

連登用戶「百家樂」日前在lihkg連登討論區中發表帖文「每本漫畫最代表性既畫面」，並貼出了自己的三個心水，分別是《鐵拳浪子》結局中矢吹丈將生命燃燒殆盡後含笑坐在擂台邊變灰的名場面、《男兒當入樽》最後湘北對山王的比賽中流川傳球給櫻木再射球得分奇蹟絕殺反勝後二人擊掌經典一幕，以及《鋼之鍊金術師》中的名場面「愛德華大哥哥」；帖文雖然沒有特別說明，不過樓主也是順便想拋磚引玉，等其他網民回應留下各自心目中的經典場面。

入樽擊掌一幕的確係無得輸

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帖文獲得網民熱烈回應討論，在撰文之時共有15頁回覆，大家紛紛貼出自己心目中的經典漫畫名場面，許多經典少年漫畫如《棋靈王》、《海賊王》、《炎拳》、《進擊的巨人》等都有人提名。

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按圖放大連登網民熱議漫畫經典名場面：



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亦有多人回應攪笑梗圖之選

網民留言回應除了認真選出自己心目中的漫畫名場面之外，也有不少人留下攪笑趣味留言，將已成為梗圖的漫畫場面貼出，例如夜神月的「計劃通」、鬼滅之刃的「月之呼吸」等等。

每當討論漫畫時，鬼滅的「月之呼吸」都總會被人拿出來檢討

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記者也分享幾個自己印像特別深刻的漫畫名場面：

《RAVE》聖石小子，為了守護未來的艾麗，獨自枯坐成骨的殛克



《王者天下》，李牧在趙國政變、逃出邯鄲後英雄氣短的模樣；和一直常勝無敗、威風凜凜的形象構成極大對比。



《海盜戰記》，托爾芬和艾納爾無法拯救亞涅茲，決意一起前往新大陸打造「草原之國」，為所有不願捲入戰爭的人提供安身之所。



同樣是《海盜戰記》，女獵人希爾德和托爾芬共同開拓新大陸、見證其真心贖罪之後，原諒了托爾芬的殺父之仇；這一幕記者在追連載時直接淚崩（哭到不能自已的那種）。



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《海賊王》，終於肯面對真正的自己、大聲喊出「我想活下去」的妮可魯賓。



《火影忍者》中，鼬太知在臨死前輕點佐助額頭。

