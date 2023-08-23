手遊《劍靈2》新手攻略 無課開荒5個必知心得 電話驗證通過方法｜當年經典韓國人氣MMORPG遊戲《劍靈》Blade & Soul正式續作手遊《劍靈2》中文版已於8月23日正式開服，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲攻略資訊，以下為遊戲新手攻略及無課開荒5個必知心得。



重要：電話驗證通過方法

可能不少玩家都會發現在登入遊戲之後，遊戲會要求玩家進行電話認證；但不論輸入多少次電話號碼都會顯示「失敗、請輸入正確的電話號碼」。這大概是系統沒有設定好不同地區的手機號碼長度，因此即使選了香港地區的852字頭，系統仍然要求玩家輸入台灣式的9位數手機號碼。解決方法是選了852字頭之後，在手機號碼前多加一個「0」，例如你的手機是98765432，那就輸入「098765432」，便能正常收到驗證碼開始遊戲。

2023年了還出這種低級錯誤，還好可以繞過...

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1. 種族相關、最強職業推薦

在創建角色時可以從和「盡族」、「坤族」和「燐族」三個種族之間選擇，種族除了外觀不同之外基本上沒有分別、不存在某個種族的某方面能力或擔當特定職業特別強力的因素。硬要的話說體型較小的燐族在PVP可能會有視覺優勢，其他玩家可能會較難看清你的動作，尤其是對於手機上遊玩的玩家而言。

燐族i.e.獸耳拉拉肥。

至於職業方面嚴格地說遊戲並沒有職業之分，玩家裝備不同武器時會自動切換至該武器可用的技能組，有些類似《FF14》般以更換主武器來轉換職業的設計。系統解說也可見另文攻略：

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最強職業推薦

手機MMO遊戲開荒期最重要是打怪、練級快的職業，《劍靈2》也不例外，和一般手機MMO一樣遠距離職業較吃香，最推薦的是弓箭和法鐘，畢竟更容易打到怪、掛機賺錢的效果也更好。想玩近戰的話推薦「拳套」，因為有被動攻速加成，早期清怪比其他近戰較快玩；而若坦就要選擇「斧」。

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2. 練功相關

早中期練功基本上只要一直跟著主線跑就行，打怪也是全自動就可，基本上只有打王時才需要手動作；但實際上也可以「半自動」操作，由系統負責自動攻擊和施放技能，自己只操作閃避和反彈（靈魂擋撥）便可。

到主線開始卡等之後就要靠每日副本、每日任務（俠行）和掛機打野怪來升級了；另外也可參考官方的1-50級升級教程影片：

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3. 武功相關

武功亦即角色的技能，透過使用武功秘笈學習；武功可以在武功商人處購，不過解主線任務會送一套上級和稀有級別的武器，因此第一個職業的武功就不要花錢買了。只是武功在學到了之還需要強化，分別有「注入秘訣」和「進化武功」，前者直接提升武功的數值，後者為武器附加額外效果，都是需要收集材料和錢來才能升級。

提升武功這件事會伴隨玩家很長時間，基本上都是能學就學能升就盡量升；順便也提提本作的武功是非常非常的貴，高級的紫色武功甚至要賣5億金幣，因此才建議先集中練一個職業。

紫色武功賣5億，藍色的也要1千萬。

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4. 必換裝備 強化相關

當玩家升到20級左右時會開始從怪物或任務獲得「工匠的憑證」，這些代幣可以用來在「交換商人」處交換綠裝，建議盡快換一套綠裝，戰鬥力會大大提高。

另外當玩家隨著主線升到27級到達「太綠林」後，這裡的怪物強度比之前以倍數提升，連路邊的野怪都能隨便將玩家打死。這時就需要強化身上的裝備了，在村莊找「強化工匠」將武器升到+6、防具升到+4後玩家戰力會整個三級跳，就可以再應付好一段時間了。至於換下來的舊裝備記得不要賣掉或丟掉，而是上繳到「裝備圖鑑」處來獲得收藏獎勵。

可用地圖確認工匠的位置，也能自動移動前往

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5. 配點相關

當玩家等級提升到一定程之後會有屬性點讓玩家分配，配點方面頗為直觀，點該武器的對應主要屬性便可，近戰的話主點力量、斧頭（坦）就在力量之外也要多提升健康。弓箭手和匕首就主點敏捷 、副點靈巧；如果玩法鐘、彩綾、咒術刀等法術職業就主加智力、副加智慧。

遊戲可以重新分配點數，但是需要商城課金道具才能重點（400鑽石一個），因此加點還是不能太隨意。