「挖呀挖呀挖」武漢黃老師直播帶貨一個月怒賺250萬 網民：變黃總了｜大家可能還記得早前內地一位幼兒園老師武漢黃老師，因為上課期間和學生唱的兒歌「挖呀挖呀挖」而在網上爆紅；最近該老師開始了在內地相當流行的「直播帶貨」活動，成績更相當不錯5場直播的銷售額達250萬人民幣。



「挖呀挖呀挖」黃老師內地爆紅 一個月漲數百萬粉絲

大家可能還記得早前內地一位武漢幼兒園老師「黃老師」，因為上課期間和學生唱的兒歌「挖呀挖呀挖」而在網上爆紅；當時黃老師在爆紅後僅一天直播就喪賺約50萬元人民幣的抖內，老師後來又再加開兩場直播，3場直播加起來的收入超過200萬人民幣。

當時黃老師在接受訪問時仍表示仍然想集中在教學之上，澄清「是真的真的真的真的沒有（辭職）」，並表示想在教學這一塊繼續做好；但不久之後，挖呀挖老師就被發現在網上進行「直播帶貨」活動。

「挖呀挖呀挖」黃老師（網路圖片）

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不過據內地媒體「梨視頻」報導，近日黃老師開始了直播帶貨；報導指出黃老師在過去30天內一共開了5場直播帶貨，平均每場觀看人數約580萬，最高觀看人數高達約815萬，銷售額估計在100萬至250萬人民幣不等。黃老師因為「挖呀挖呀挖」在內地爆紅之後，今年5月份粉絲數量漲至500萬人；自9月起開始直播帶貨之後，粉絲數量更是急漲至800萬人。

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內地媒體「紅星新聞」亦有相關報導，更指出「黃老師帶貨」在網上引發了巨大爭議，亦摘錄了網民的辛辣回應如「黃老師之前不是說不想做網紅，不會帶貨嗎」、「上班的上學的都不想幹了」、「以前是黃老師，現在可是黃總了」等等。

直播賺錢表面風光 背後無法糊口的主播更多

網上經常能見到內地當紅的直播主或網紅在短時間就賺到一般人一輩子都未必能賺到的金錢；如內地網紅「鹿哈」就高調表示自己過去7個月直播帶貨每個月賺到500萬人民幣，7個月下來就是3500萬，還透露自己已購置1100萬的豪宅、277萬的名車、600多萬的寫字樓等。

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但事實上能靠直播、帶貨而暴富的僅為極少數人，絕大部份人均無法單靠直播的收入糊口。據內地媒體「紅星新聞」報導，由中國演出行業協會等聯合編制的《中國網路表演(直播與短影片)行業發展報告(2022-2023)》中指出，截至2022年末中國的網路表演（直播）行業主播帳號累計超過1.5億個；而在以直播為主要收入來源的主播中，有95.2%的人月收入不足5000人幣，能以直播月賺10萬人民幣以上的主播僅0.4%。

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