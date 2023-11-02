手遊《重返未來：1999》攻略｜新手必知心得禮包碼一覽＆領取方法｜以超靚人設、美術、音樂及製作為賣點的手機遊戲新作《重返未來：1999》已經雙平台正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供新手開荒攻略，包括必知心得、禮包碼一覽＆領取方法以及遊戲100抽取得方法。



1. 《重返未來：1999》首抽相關

本作可以刷首抽，不過一般建議毋須太用力刷首抽，畢竟之後還會推出更多限定角色，再加上遊戲開荒壓力不大，現時這些早期開服角可以不用太強求。關於《重返未來：1999》刷首抽方法及開局最強角色推薦可見另文攻略：

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《重返未來：1999》

2. 新手角色都要練

遊戲一開始送給玩家的十四行詩和蘋果都是強力角色，而且最重要是遊戲有任務、提升不同角色的練度完成任務可獲得資源，建議將十四行詩和蘋果都先練上「洞悉1級」，效益會比只升自己首抽刷出來的4星好得多。

萌萌的十四行詩

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3. 優先兌換夢境記述商的永久限購共鳴素材

到遊戲中期要提升角色強度，「共鳴等級」是相當重要的一環，然而提升共鳴等級所用的共鳴材料（一瞬的嘈動等）也是最難取得的；主要靠完成「人工夢遊」層數後以獲得的代幣（夢境流體）來在商店交換獲得。因此玩家最重要是盡快推主線及提升練度，挑戰人工夢遊後優先交換較為便宜的永久限購共鳴素材，以更快提升練度來挑戰更高層數的人工夢遊。

《重返未來：1999》

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4. 100抽獲得方法

遊戲現時還在剛開服的階段，有多個開服活動，8日手札和暴雨來客都是登入活動，合共可獲23抽；然後新手系列任務「故事的最初」合共可獲10抽和1900石（10抽多一點），已經有四十多抽。再加上開服活動預約獎勵的1800石、玩家等級升到3級和5級時分別可獲10抽就是七十多抽，接下來就要靠玩家努力在遊戲中推進度，完成主線關、補習課題和累積行跡點數獲得純雨滴i.e石，很快就可達到100抽了。

+ 1

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5. 禮包碼一覽及遊戲內輸入方法

在遊戲主界面中點擊左下方的設定圖示，再選「設定」，即可找到「兌換碼獎勵」，再點擊「前往」即可在遊戲中輸入禮包碼獲得獎勵。以下整理遊戲禮包碼/兌換碼一覽：

《重返未來：1999》

20231026REVERSE

3WTIMEKEEPER

5WTIMEKEEPER

10WTIMEKEEPER

重返未來1999

10WTIMEKEEPER

1920GOLD

1920MACHINERY

1960ROCK

1966STORM

1999POETRY

1999Y2KPROBLEM

20231026REVERSE

3WTIMEKEEPER

5WTIMEKEEPER

10WTIMEKEEPER

RE1999

REVERSE

REVERSEGIFT

STORM

STORMISCOMING

TIME1999

