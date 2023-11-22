連登仔發文嘆人大咗再冇心力打機 大量網民共鳴：放工只想睇YouTube｜香港喜歡打機的人相當多，但相信不少人隨著時間過去、出來社會工作之後，就發現越來越難「的起心肝」去認真打機。最近就有網民在lihkg連登討論區上發帖分享類似議題，引來網民共鳴和討論。



連登仔發文嘆人大咗再冇心力打機 網民共鳴

連登用戶「留下痕跡」日前在lihkg連登討論區發表帖文「人大咗真係已經冇心打機」，表示自己小時候打機會（為了衝進度）而「skip」劇情，也會在一些設有天梯或排名系統的遊戲中爭取排名；但是到人大個（大概是出了社會工作之後）轉玩家用機遊戲之後，就開始調低難度來玩遊戲，也比以前更著重劇情和遊戲中的景色。

到撰文時的現在，就連假日也都不怎麼打機，看人直播打機便當體驗了遊戲；還指出由一個energetic的人帶著玩，自己不用動腦也是樂得輕鬆。最後樓主借用Lex Fridman（外國知名podcast主）的名言「人生已經是hard mode」，打個機何苦再辛苦自己。

https://lihkg.com/thread/3557541

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帖文獲網民熱烈回覆討論，在撰文之時已有14頁回覆；回覆中有不少對樓主的情況表示認同和感同身受，但同時也有不少人持相反意見。

按圖放大連登網民熱議人大咗冇心力打機 放工只想睇YouTube：



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有趣的是帖文第一個留言就辛辣地攻擊樓主唔想打機可以做其他事情，睇人直播打機自己沒得著更幫人賺錢，只有「戇X」才會這樣做；樓主則回應指睇人直播打機並非全無得著，因為別人有機會留意到自己不會注意到的部份，且看直播時有一整個community陪伴感覺沒那麼寂寞。

https://lihkg.com/thread/3557541

至於其他留言則主要分成對樓主所言感同身受及和樓主持不同意見兩派，支持的留言大多指出開始工作之後，由於每天上班已幾乎將精神掏空，加上精力和體力又隨著年齡增長而下降，因此越來越不想打機是常態。至於和樓主唱反調的人則指自己越大反而越鍾意打機，指出樓主不想打機是因為根本並非真心喜歡遊戲，如果真的對一件事有愛，無論如何、或多或少都總能為它擠出時間。

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但也不是不明白有時下班後真的太累，只想躺平滑手機的感覺...（網路圖片）

也有人較為理性分析，提出年輕時學生時代，每天上課上學已需要吸收許多知識，因此下課後會更想相對不那麼需要吸收和學習的打機；而到出來工作之後，因為每天工作營營役役太於重覆，反而想在下班後多吸收一些資訊和知識，而看影片、看直播就是輕鬆簡單的資訊來源。

https://lihkg.com/thread/3557541

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至於記者自己的情況是因為實在太喜歡打機了，不單每天放工後，即使假日也幾乎是由朝打到晚，沒有發生不想打機的情況。不過對於全破關、全成就等就沒有以往那麼強求，有時甚至可能爆不到機也沒關係，時間不夠或者感覺悶了就去玩下一款遊戲；反正世上好遊戲太多，怎麼玩都玩不完。