PlayStation Portal 5大缺點｜YouTuber全面拆解機身 網嘲智商稅｜PS5專用遠端遊玩裝置「PlayStation Portal」（PS Portal）雖然在香港尚未正式發售，不過早前就已經在不少地區開始發賣，而據網上消息基本上各地的PS Portal都被搶購一空、甚至在日本等地區還出現炒價。但PS Portal本身到底值不值得入手，除了看各路評價和網民反應之外，也可看看以下拆解影片作參考。



外國YouTuber徹底拆解PlayStation Portal

主營各路主副廠遊戲硬件開箱的外國YouTube頻道「Jacob R」，日前公開了一條將PlayStation Portal（PS Portal）完全拆解的影片。

從影片中可見PS Portal的拆解是極為困難，只有最初的兩邊手柄內邊的黑色封條、機背的白色外殼以及將手制固定在機身上的螺絲等外部零件可以直接拆卸，PS Portal中間的主機部份則是完全密封、用家沒有一般方式能將其拆開，有些像是Sony特意不想讓你拆機一樣。

https://www.youtube.com/watch?v=AL5c4qo8utA

👉Mon Hunt全新作、Bio聖女密碼重製版｜Capcom年底重大發表被流出

Jacob R猜測PS Portal應該是以膠水將屏幕像是蓋子一樣封在機身上方，才會成為現在這種沒有螺絲可鬆的密封機身；最後Jacob R需要以熱風槍將隔著屏幕將後面的膠水熔化，然後再將屏幕整個撬起，才成功拆解到PS Portal內部。經拆解後發現PS Portal的電池容量為4300mAh，和iPhone 15 Pro Max相約；但是由於PS Portal是串流專用機、自機幾乎不需要任何運算，因此續航力會比手機更高。

👉網民想睇橫濱1:1高達卻去錯台場 上網訴苦反被圍攻：去咗邊都唔知

結合影片中的拆機過程及網上各用戶反映，可歸納出PS Portal有五個主要缺點：

1. 難維修



由於PS Portal機身極難拆解、在拆機的過程需要以熱風槍將熔化膠水再撬起屏幕，整個過程都十分容易損壞到屏幕或其他零件；而且在完成維修之後，也需要重新以膠水將屏幕黏回去，相當麻煩。

不過至少可以說還有一個優點，就是Jacob R指出PS Portal要更換菇掣（Analog掣）頗為簡單，只需將手柄內邊的黑色封條拆出、再鬆幾口螺絲，就可以將Analog掣拆出來更換。

https://youtu.be/AL5c4qo8utA?si=Gcco1UUfkad7DqP9

2. 極難換電



同樣是由於PS Portal機身極難拆解的關係，玩家在將來想要為PS Portal更換電池也會變得相當麻煩。

3. 電池設計不佳



Jacob R也指出一個問題是PS Portal的體積龐大的電池直接放在很薄的屏幕下面，一旦電池不幸固障發脤，便很容易頂破上面的屏幕。

https://youtu.be/AL5c4qo8utA?si=Gcco1UUfkad7DqP9

👉Switch 2爆料｜傳Mario Kart X 瑪利歐賽車X 2025年Switch 2推出

4. 無藍芽、無Browser



很多網民和評論都指出PS Portal不支援藍芽是相當不友善，畢竟現時許多人早已習慣使用無線耳機，不能將自己的耳機配對到PS Portal使用作為手提裝置對很多人而言都是扣分位。

另外PS Portal無法使用網頁瀏覽器這一點也為人垢病，現時大部份免費以至收費Wi-Fi服務，都需要用家經瀏覽器登入之後才可使用；而無法使用網頁瀏覽器的PS Portal就無法利用這些Wi-Fi，在外出使用時帶來不便。

PS Portal

5. 技術無改進仍是remote play



在PS Portal推出之前，玩家都比較期待它的串流形式是類似手機投影智能電視般直接PS5的畫面經Wi-Fi投影到PS Portal之上；但最後發現是沿用PS既有的「Remote Play」功能，雖然Remote Play也不是不好用，但既然一直以來都可以用手機/平板+手掣做到相若效果，付200美金來換個比手機大的屏幕，會有人覺得不太抵。

👉原神米哈遊新作《絕區零》測試心得｜美術風格吸引 流暢爽快動作

較適合家庭用戶

PlayStation Portal雖然有以上缺點，但至也是一件能正常運作的產品；一般而言覺得PS Portal好用的人都是將PS5接駁去廳中電視機、家中有小朋友的家長用戶，PS Portal可以讓他們不用和屋企人爭電視，又或者倒過來自己想看電視時就打發小朋友去玩PS Portal。

https://lihkg.com/thread/3563338

香港人可能較常將PS5接到電腦屏幕、擺在自己房內玩，就未必那麼感受到PS Portal的用途。PS Portal或者未完全是「智商稅」，不過真的要是需求相對獨特的用戶才能真正用得著它吧。