《The Day Before》浩劫前夕 這款開放世界射擊game於Steam上架4天後，俄羅斯 Fntastic 工作室竟宣布因財務失敗、缺乏資金，決定終止營運。情況太突然，令不少人業界人士咋舌。而玩家最關心是購買了遊戲後，系統將不作支援／更新，有上架此遊戲的Steam平台，宣布將有後續安排。



The Day Before 開發商：力已盡錢花光，只有倒閉一途

《The Day Before》開發商 Fntastic 在X的官方公告中提及，由於財務不善，經營資金已花光在開發《浩劫前夕》以及償還各項債務。並指公司已在遊戲中投入全部精力、資源、人力、時間，雖然非常希望在工作室首款大型作品中，投放更多資金，展現遊戲的真正潛力，但很遺憾已經沒可能繼續。

雖然Fntastic 強調《The Day Before》沒有進行過預購或眾籌集資，並已竭盡全力持續開發達5 年之久，傾注了所有員工的血汗和淚水，落得如此下場，對玩具甚感歉意。唯部份網民並不同意，認為他們早前甚至招募無薪金員工進行開發，非常不負責任；且擔心現時仍在營運中的《The Day Before》及另一作品《Propnight》，伺服器將不會繼續運作。

浩劫前夕製作5年成品惡劣｜ Steam 將安排退款

《浩劫前夕》於2021年1月初之發表，是一款開放世界生存動作射擊MMORPG，故事以末日後的美國東岸為舞台，玩家要合作對抗凶暴化的細菌感染者，設屬軍事據點，共同合作，以求在浩劫後的美國活下去。

The Day Before在公布時曾成為熱門話題，唯多年來因更換3D引擎問題而數度延期，加上各種商業糾紛、影片更曾被 YouTube 下架，5年來玩家都不斷質疑遊戲是否能如期推出。而在2023年 12 月 8 日，試玩過Steam的先行體驗版後，玩家發現該款遊戲其實是一款撤離型射擊遊戲，難以稱得上是開放世界線上作品，整體水準欠佳且有很多bug，負評超多。而注資開發《浩劫前夕》且負責發行的紐西蘭廠商 Mytona，對於Fntastic 工作室倒閉，向玩家道歉，並將與 Steam 安排退款。