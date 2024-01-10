免費Chrome玩貓程式｜日本網民開發擴充功能 可愛貓咪來妨礙上網｜日本人出名愛貓，不單止養貓人數眾多，即使是因現實問題難以養貓人也往往喜歡「雲吸貓」上網看各種可愛貓圖貓片。最近就有日本網民自主開發免費「玩貓小遊戲」，吸引百萬網民關注。



網友開發chrome玩貓擴充功能 可愛貓咪來妨礙你上網

這款可以免費玩貓/被貓玩的Chrome瀏覽器擴充功能名為「ネッコサーフィン」（Neko Surfing，neko為貓的日文拼音），由日本網友もにゃ（@Monyaizumi）開發。只需在Chrome的擴充功能商店免費下載安裝並啟用後，用家的Chrome上會隨機出現貓咪左右徘徊並且干擾。

https://chromewebstore.google.com/detail/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3/bbfbeaopdnagijhehlhajpjnfghdhohm

https://x.com/Monyaizumi/status/1740645845295657079?s=20

👉日本地震｜傳奇漫畫早24年預言311震災、2025亞洲浩劫香港有份？

實際使用也十分簡單，啟動Neko Surfing擴充功能後，在Chrome界面內就會有貓咪追著玩家的鼠標移動；擴充功能更會跟據玩家鼠標的移動量來引出更多貓咪。玩家也可用鼠標在貓咪旁點擊來逗貓，不過有使用者稱即使點擊了貓咪也不一定會作出反應，很大程度還原了現實中貓貓對人往往愛理不理的態度。

啟動Neko Surfing後可見畫面底部出現了一隻貓咪。

👉咁係因為你悲觀｜熱爆金句起源解構、萬能key回應同出租女友有關?

可能你會問這個程式除了貓之外還有沒有其他用途，對此原作者大方表示「沒有任何便利的功能」，完全就只是一個賣可愛的程式；以至作者也在發布的推文中表示這款程式是「給想要妨礙自己工作的人」用。

Neko Surfing

👉Switch R4燒錄卡超離譜｜免改機一插即玩可連線｜玩家勿太早開心

此擴充功能為免費下載，但亦設有付費版本；分別在於免費版只能有一隻貓咪，而付費版就可以讓畫面上同時出現多隻貓咪還你玩/被貓玩。Neko Surfing採用訂閱制，月費為1.5美元。

Neko Surfing

Neko Surfing推出後在網上獲得不少迴響，最初發布程式的推文已獲近8萬點讚；作者也發現世界各地都有人轉貼和分享此擴充功能，甚至連俄羅斯都有人分享，該分文帖甚至有超過兩百萬人瀏覽，令原作者驚喜莫名。

👉 足球小將完結｜高橋陽一推特發聲明正式引退 下期雜誌為最終回

最近程式更新至1.1版本，增加了貓咪的種類以及可調節貓咪叫聲等。

桌面寵物文藝復興

其實這類螢幕小程式並非新鮮玩意，虛擬寵物/桌面寵物在十多二十年前就已經存在，如2005年推出的「QQ寵物」就曾風行一時。不過近來桌面寵物似乎有迎來「文藝復興」的跡像，去年在Steam搶先體驗推出的「VPet」虛擬桌寵模擬器就大受好評。