Switch 2最新爆料｜台灣經濟新聞爆Switch 2 RAM內存硬件規格性能｜坊間普遍期待任天堂會在今年內推出Switch的後繼機（官方尚未發表正式名稱，目前民間一般稱為Switch 2）；而最近台灣經濟日報的一份報導就爆出Switch 2的硬件規格。



Switch 2硬件規格曝光｜8GB RAM 比上代多一倍

據台灣經濟日報在1月9日刊出的報導指，市場預料任天堂很可能在今年下半年推出新一代遊戲主機（Switch 2），而且硬體規格也將強化，處理器為輝達（NVIDIA）的T239晶片、配備8GB RAM與64GB儲存空間。另外Switch 2的電池續航力也將大幅提升，螢幕更新率亦提高至120Hz。

報導也提到Switch 2的售價將比舊款Switch上漲許多，原因是通脹導至遊戲機製造成本提升以及日圓貶值；目前市場普遍猜測可能上漲100美元，漲幅逾三成。

Switch 2網路概念圖片

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任天堂fans可多留意台灣後續Switch報導

報導也整理了Switch 2近期的相關傳聞，單純引用自「市場預料」即一直以來網上的各路爆料/推測等，而未必是由來自台灣方面的企業或供應商內部線人提供。不過由於台灣多家企業都和任天堂Switch的生產有合作關係，接下來可以期待更多消息流出。

https://money.udn.com/money/story/12926/7694628

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一般而言遊戲主機需要一定時間來設立供應鍊和生產線，因此如果Switch 2真在今年推出，那很大機會Switch 2不是已經在生產中就是正在籌組供應鏈準備投產。而台灣一直都是任天堂主機使用的零件主要供應地之一：報導就指出在生產Switch的供應鏈中，鴻準主要負責機殼供應，原相、偉詮電則分別提供感測IC以及充電相關零組件，鈺太供貨MEMS麥克風，茂達則提供風扇驅動IC。

和Switch生產關係密切的鴻準（網路圖片）

因此台灣的物流/電子企業握有Switch 2相關資訊以至直接參與其生產都不足為奇，未來可以期待台灣方面有更多關於Switch 2的消息流出；如多年前MoneyDJ就準確爆出Switch的發售檔期。

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