Granblue Fantasy Relink試玩感想：玩法集各家大成 戰鬥手感良好｜由2016首次公布到現在已差不多8年之下，《Granblue Fantasy: Relink》碧藍幻想Relink終於有正式發售日；官方最近釋出遊戲試玩demo，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲評測。



＊＊＊以下評價以遊戲PS5版本為準＊＊＊

畫質略為落後於時代 但戰鬥流暢手感出色

由2016年到現在，《Granblue Fantasy: Relink》的開發周期實在太長，PS4換代到PS5都已3年了。這也帶出了開發時間太長的壞處之一，就是遊戲的畫質明顯停留在PS4時代：不少地方的貼圖和材質都頗為模糊，只能說是介乎於Switch版和PC版的Monster Hunter Rise之間，談不上精美。

畫質尚可，手感不錯

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不過本作的技能特效相當華麗，技能招式和必殺技的演出也很有型，而且遊戲節奏較快、要一直打連招的同時還要閃避攻擊；打大型魔物時都沒太多空暇去細賞畫面，加上戰鬥中的打擊感、音效都做得相當好，實際玩起來的手感很不錯，完全不會有「斬紙皮」的感覺，在ARPG中屬於上乘之選。

啲招真心係幾型

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玩法係「魔物獵人 x 伊蘇」

要簡單總結（至少在demo版中）《Granblue Fantasy Relink》的玩法，可用「魔物獵人 x 伊蘇」形容：遊戲模式採用魔物獵人經典的4打連線協力任務玩法，動作設計則為速度較高的日系ARPG形式，在此之上再結合Granblue Fantasy本家特色的奧義、chain、overdrive和break等機制。

如果有玩開伊蘇系列、Tales of系列或是兩年前的緋紅結繫，Relink的手感其實就和以上遊戲差不多。某程度上Relink滿足了記者的願望「一款可以連線協力的伊蘇式遊戲」，實際玩起來亦是挺爽，隨便斬斬劈劈都能打出帥氣的招式，齊齊出奧義發動full chain一個大招打下去時也很痛快。

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打出Full Chain時會有GBF式cut-in，十分有喜感；另外值得一提是中文版本專門做了GBF招牌的金色粗框字型，抵讚

系統集各家大成 不少地方有既視感

上面提到遊戲基本玩法是芒亨 x 伊蘇，而如果玩得再深入一點，就會發現它還參考了其他遊戲的設計，不少地方更明顯是借鑑人氣MMORPG遊戲《Final Fantasy XIV》FF14。單是Boss的血條設計就很有FF14味道；另外一些角色的輸出機制也和FF14的設計理念一脈相承，甚至還有直接參考的技能。

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當然UI設計以方便大部份人的共通習慣為前題，好的UI往往都互相相似，也是可以理解。

不少角色的設計都是連招打完就可累積資源來強化之後的技能/特殊技，其實就是《FF14》「打123儲資源然後爆發」的模式。

伊歐的技能「全神貫注」效果是在地面設置魔法陣，站在陣中就能加快蓄力(施法)速度，基本上是照搬FF14中黑魔導士的技能「黑魔紋」。

戰鬥爽快但手法較單調偏割草向 可能不太耐玩

雖說遊戲既視感較重到處有「縫合」痕跡，但至少遊戲節奏快手感爽、整個demo記者都玩得十分過癮；不過若論動作性就始終遠遠不如魔物獵人那麼硬派。

遊戲中有多個不同角色可以使用，試玩中開放的角色就有10位之多；每個角色都有獨自的攻擊動作及技能，只是大部份角色的攻擊系統都是大同小異，不外乎組合普攻（正方式）和重攻擊（三角形）打出不同連招（類似真三國無雙的「C幾」）；然後成功打完一個連段就能累積資源，以強化接下來使出的技能或特殊攻擊。

玩家可以為角色裝備不同因子，也就是魔物獵人中的飾品（珠）。

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主要問題是操作變化少，每個角色打來打去都是那兩三套連招；一些角色更是只要連打正方形就能無限連段、輸出亦足夠過關有餘。往好處看是容易上手，往壞處看就是深度不足沒有操作空間。可以說是較為「割草」，也可說是操作負荷較低、讓玩家能集中在最大化輸出和閃避上，以求更快過版刷關。

不停連按正方形就可打出全隊最高輸出的豆丁

事實上割草也不是問題，畢竟操作太繁複的話玩久了也會覺得累；只是招式變化少帶來的隱憂是遊戲後期可能變成單純的「作業」，不論面對什麼敵人都是打相同的輸出手法只求盡快過版刷素材。不過若真變成那樣，倒也是挺符合GBF原作的環境。

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總結 - 完成度頗高 期待完整版



《Granblue Fantasy: Relink》在參考了許多不同ARPG和連線遊戲的設計之上，加入了GBF本家的特色，形成一個節奏快速又不失趣味的戰鬥系統；單從Demo已能看到遊戲的完成度不差，而且最重要的是能夠直接操作GBF中的各個美女帥哥斬斬劈劈，單是這一點已經值回票價、接近八年的開發時間總算沒有浪費。唯一隱憂是如上文提到的操作上限不高未必能如Mon Hun般耐玩，不過這一點始終要到遊戲實際推出後才能知道。



最後提提如果有興趣玩《Granblue Fantasy: Relink》而你本身又沒玩GBF本家，建議不要心急馬上預購遊戲，因為按慣例一定有騎空士只是為了附贈的GBF稀有道具兌換code才買遊戲、拿了兌換code之後遊戲本體就會被賤價拋售，到時再買平二手就可省下一筆。

