PS5 Pro 幾時出已有定案？外國網媒爆Sony新料 揭一個超強新功能｜不經不覺PlayStation 5 PS5推出後已踏入第4年，玩家們都開始期待Sony推出慣例的「半代升級」PS5 Pro；最近外國就有爆料人指PS5 Pro的上市日期已經定檔。



外國爆料人指PS5 Pro上市日期定檔

外國知名遊戲記者兼爆料人「Jeff Grubb」日前在其YouTube頻道「Game Mess」上傳的影片中，表示跟據他所得的情報，PS5 Pro「幾乎完全可以確定為真」（almost certainly real）；不過PS5 Pro的實際硬件規格目前尚未可知，網上流傳的PS5 Pro規格都是基於環境和已有情報的猜測。

https://www.youtube.com/live/tEOGgA-JB-U?si=pbfZ72kWx0FaiQKx

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他在影片中亦提到PS5 Pro將會有一個重大的新功能，為Sony自家的類似「DLSS」採樣升級和光線追蹤的技術（Sony’s own proprietary DLSS-like solution），此技術將會使用Sony自行開發的深度學習AI來提升映像效果，令PS5 Pro能比原版PS5以更高解像度及更高FPS運行遊戲。不過此新技術的正式名稱暫時未知，亦未知原版PS5可否使用。

PS5 Pro的網路概念圖片

Jeff Grubb最後指原本已預期PS5 Pro會比原版PS5有2倍或以上的硬件光追性能；若再加上此新技術，PS5 Pro的光追效果應該會非常強勁。

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DLSS

DLSS全名是深度學習超級採樣（Deep Learning Super Sampling，DLSS），為Nvidia所開發圖像縮放技術。這種技術利用AI深度學習，將原本較低解像度的圖像放大為更高解像度、同時又不「拉爆」失真；此技術更可應用於電子遊戲的即時顯示，提高畫面清晰度和遊戲性能。

DLSS

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而在最新的DLSS 3.5版本中更引入了「Ray Reconstruction（RR）」光線重構技術，大幅提升光追加速模式下的細膩度同時降低像素噪點，不少大作遊戲如《電馭叛客2077》等都有支援。

DLSS 3.5(Nvidia)

即使純為推測亦是頗為合理

雖然不知道Jeff Grubb的情報來源為何處，但客觀分析的話此爆料亦是頗為合理；首先時間上2024年尾正好是PS5推出滿4年，符合過往主機半代周期的間隔；而且年尾又可以配合美國感恩節、Black Friday和聖誕節等購物旺季，是十分符合市場策略的上市時間。而光線追蹤技術則是近年電子遊戲如何提升畫面表演和沉浸感的一大方向，因此Sony會自行開發相關技術亦是合情合理。

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