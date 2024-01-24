外國Coser慨嘆現今動畫歌等如Jpop｜懷念濃厚曲風最愛JAM Project｜最近幾年日本的動畫主題曲越來越紅，早已「出圈」突破動漫迷界別連一般不看動畫的人都會收聽，例如YOASOBI的《我推的孩子》主題曲《idol》就紅遍日本，長期霸佔各串流平台排行榜首位。不過另一方面，也有人認為近年的動畫歌也越來越商業化、J-Pop化，不像舊時動畫歌那麼有味道；最近就有一位外國cosplayer於日本電視節目上分享相關意見。



最近幾年日本的動畫主題曲越來越紅

在日本活動的意大利籍Cosplayer兼模特兒「ユリコタイガー」（YURIKO TIGER）最近以嘉賓身份出席日本TBS電視台的綜藝節目「マツコの知らない世界」，在節目中提及有關日本動畫歌曲在外國受歡迎的程度。

YURIKO TIGER跟節目主持人「松子DELUXE」提到現在雖然有很多好聽、紅遍全世界的動畫歌，但她認為是這些「動畫歌」其實都只能算是「J-Pop」；相較於二三十甚至四十年前的動畫歌總覺得令人意猶未盡。

マツコの知らない世界 #403 「大新年会SP 延長戦」（TBS）

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YURIKO TIGER在節目中表示「日本動畫歌越來越商業化了！充斥著普通的流行曲，總覺得意猶未盡……我想聽更『濃厚』的動畫歌啊！以前的動畫歌曲風都比較鮮明和強烈，我想聽那種『上啊！戰鬥啊！呯！』的感覺。真希望大家可以多寫些這類型的曲子」；對此節目主持人松子則回應「那種『一聽就知道是動畫專用的歌曲』的確已很少見了」。

在節目中YURIKO TIGER還分享了她認為風格「濃厚」的三首動畫歌，分別是2015年《一拳超人》的主題曲JAM Project的《THE HERO!!》、1982年《哥布拉》的主題曲《コブラ》；第一名則是1997年《櫻花大戰》的主題曲《檄!帝国華撃団》。

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YURIKO TIGER的說法隨即在網上掀起熱議；不少日本網友表示自己也比較喜歡以前那種「一聽就是動畫歌」的曲風，甚至是將動畫標題直接寫進歌詞，又或是一直呼喊角色名字等等的曲子。

像是勇者王的主題曲便多次嗌出原作的標題，亦因而成為經典

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但另一方面也有不同意YURIKO TIGER的聲音出現，指出當年舊動畫的主題曲很多時是為了推動該歌曲本身的銷量、或是想借原唱者的名氣來帶動作品才起用其唱主題曲，和動畫本身沒有關係；相比起來現代的動畫歌雖然可能是由流行歌手負責，但歌詞往往都會配合原作內容而寫，令人更感到心機和有共鳴。

https://x.com/kuroya_blue/status/1747260861713170643?s=20

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記者覺得也YURIKO TIGER所說的不是全無道理，雖說由數十年前已有、但近年的確更加傾向採用流行歌曲或是樂隊來演唱動畫主題曲；在90年代和2000年代很流行的「動畫歌手」Anison singer反倒少見了。如果說較近年又很有「動畫」色彩、一聽就知道是動畫主題曲的歌曲，記者會想起《動物朋友》的主題曲《ようこそジャパリパークへ》歡迎來到加帕里公園。