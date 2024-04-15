心理健康｜「高敏感」易變抑鬱症？了解自己特質有助治療！

「不好意思，我份人比較敏感。」「你唔好咁敏感啦！」敏感，到底是好還是不好？怎樣界定是敏感、敏銳還是過敏？精神科專科陸靜思醫生指出，其實「高敏感」不一定是壞事，但由於比較敏感，所以出現焦慮、抑鬱的機會較高。



陸靜思醫生解釋，「高敏感人士」（Highly Sensitive Person，英文簡稱HSP）是由心理學家Elaine Aron創造的一個術語，意思是這類人士對外界的刺激反應比其他人大，感知力（即對周圍事物的感受）也比一般人強，情緒亦比較敏感，「但要注意，『高敏感』並不是一個病，也不是一個精神科診斷，只是描述該類人士的性格特質。」

「高敏感」人口有何特別？

過往有研究顯示，大約15至20%的人口屬於「高敏感」，推算香港可能有多達百多萬「高敏感」人口。陸醫生表示，「這類人士對外來的刺激比較敏感，可能和其他人經歷同一件事，但他比較容易覺察到當中出現的轉變，所以高敏絕對不是必然負面的，它可以很正面，例如被形容為心思細密。」陸醫生又指，「但由於對同一件事所看到和想到的都比其他人多，相對來說，情緒自然有較高機會受影響。」

她舉了一個例子：如果你和一位高敏感人士是同事，有天你回到公司一聲不出，其他同事可能根本不察覺或不以為意，但高敏感的同事可能就會想，你今天為什麼一句話也不說呢？是否不喜歡我呢？是否「嬲」了我呢？「他思考每件事會比一般人詳細和反覆，這可以是優點，但亦容易被認為是鑽牛角尖。」

除此之外，高敏感人士情緒上的「共感力」較強，很容易感受到身邊的人開心或不開心，但同時亦容易被其他人的情緒所牽動，陸醫生表示，「這其實也可以是好事，例如他的職業是社工甚至精神科醫生，能代入別人的感受是十分重要的。但當這情況重複出現太多，太過容易受其他人所影響，身邊某一個人不開心他的情緒便會跟隨，久而久之自己的情緒也會受困擾。」

高敏感絕不等於抑鬱症！

她強調，高敏感絕不等於抑鬱症，但有研究顯示高敏感人士若在童年曾有不愉快的經歷或創傷，長大後會有較高機會產生抑鬱的情緒，而當它和其他風險因素（例如遺傳因素）同時出現在一個人身上，這個人就有較高機會患上抑鬱症。

治療方面，高敏感人士若患上抑鬱症，心理治療和藥物治療都有同等重要的角色。陸醫生解釋，「有部份抑鬱症病人遺傳因素比較強，心理因素較少治療上可能單單服藥已經很有效。但對於高敏感人士，心理治療的角色也是十分重要，包括讓他知道自己有高敏感的特質，和他討論，讓他對自己的性格特質有所覺察和理解，然後引導他用不同的角度看其他人、看事物、思考，調節自己的情緒，當然同時間也需要配合藥物治療。」

現時治療抑鬱症一般會先使用「選擇性血清素再吸收抑制劑」，原理是避免身體吸掉太多血清素。「一般來說，需要兩至四星期左右才逐漸見效，醫生亦會根據臨床情況，調校藥物的份量。服藥一段時間後若病情穩定，建議最少再持續服藥六至九個月，當然這只是參考，每個病人都未必一樣，醫生會在覆診的時候作臨床判斷，而每一個抑鬱症病人的治療都是個人化的。」陸醫生表示。