大腸癌｜排便習慣改變是先兆？ 醫生：出現４種「變化」要留意！

大腸癌是香港第二位最常見的癌症，根據醫管局的最新資料，光是2021年就確診了 5,899宗個案，而因大腸癌而死亡的人數更高達 2,298人，且近年枇來更出現年輕化趨勢。台灣外科醫生陳榮堅提醒，要在早期發現大腸癌很困難，往往要等到病人出現「４大症狀」即：血便、腹脹、排便習慣或糞便形狀改變才會就醫。



早前，台灣外科醫生陳榮堅在Facebook專頁「健康多1點」發報影片，解釋大腸癌是由自身細胞變化而來的疾病，要在病發早期發現病症並不容易，絕大多數的人都是身體出現異常症狀時，才會去看醫生。其中，最常見的徵兆就是血便。他指，每一到兩年才偶發1、2次血那當然無礙，但若每2到3天就排一次血便，且時間長達1個月以上就請盡速就醫。陳榮堅說，第二個大腸癌的常見症狀就是無緣無故會脹氣。

最後則是排便習慣及糞便形狀的改變。陳榮堅舉例指，過去每天可排便1到2次，現在可能每2、3天才排便一次，且合併有腹脹不適，就得留意是否有腫瘤堵住腸道。

至於糞便的形狀，陳榮堅說明，腸道和糞便本身都是柔軟的，但如果腸道內長有腫瘤，軟軟的糞便經過時，便會被長東西的腸道給「塑形」，令糞便形狀出現改變，通常會變得比較細，因此當發現糞便持續很細，亦要盡快就醫。

陳榮堅又指，除了上文提及的血便、腹脹、排便習慣和糞便形狀改變4個常見症狀外，體重減輕、容易疲勞，皆屬於比較非特異的症狀，可作為輔助參考。

哪些人是大腸癌高危險群？（按圖👇👇👇）

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大腸鏡檢查效果最完整 市民不用過於擔心

陳榮堅表示，就檢驗大腸癌方面而言，最完整的方法必然是大腸鏡檢查。然而，很多人要把180公分的鏡頭從屁股伸入體內，便會感到害怕、會躲，轉為做糞便潛血檢查。

他解釋，雖然潛血反應算是敏感的指標，只要腸道黏膜有受傷、造成足夠的滲血量，就能呈現陽性反應。不過即使患上大腸癌，腸黏膜亦不一定會滲血，這時候做糞便潛血檢查，就會驗不出來，因此最好還是做大腸鏡檢查。

對於沒有任何症狀，每2至3年做一次健康檢查的人士，陳榮堅建議，於50歲時可考慮將大腸鏡檢查納入健康檢查的項目中；倘若有家族病史，即使本身毫無症狀，亦應在40歲後開始進行大腸鏡檢查。他指，現時的大腸鏡檢查已經很人性化，會進行「舒眠麻醉」，受檢者在睡夢中就能完成檢查，檢查約10分鐘。若過程中醫生發現腸道有瘜肉，會幫忙切除或做化驗，時間亦只會延長15到20分鐘。

陳榮堅強調，癌症越早發現，治療方法就越簡單，若拖到後期症狀很嚴重時才就醫，要付出的治療代價往往會更大。

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