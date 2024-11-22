傷風感冒｜維他命Ｃ不具預防功效？ 醫師：攝取過多易致腸胃不適

最近天氣突然轉涼，再加上連日下雨，一些平日抵抗力弱的人很容易就會因此而生病。很多市民在感冒時，都會特地補充維他命C，希望藉此能加快康復。不過，有醫生就指出，其實維他命C對減輕感冒症狀沒有太大作用，對於加速痊癒亦不明顯。如果過度攝取更可能導致腸胃不適及腹瀉等副作用，應多加注意。



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早前，台灣鼻喉科醫生胡皓淳澄在社交平台Facebook的個人專頁上分享維他命C的功效。他指，維他命C是一種強效抗氧化劑，能幫助保護細胞免受自由基的傷害，並促進膠原蛋白的生成，對於皮膚、骨骼、血管健康都非常重要。此外，它還能增強免疫系統的功能，提升身體對抗感染的能力。

感冒時補充維他命C有幫助嗎 ？

胡醫生表示，維他命C之所以會與感冒的康復聯繫起來，是因為它參與了免疫反應，有研究表明它可以幫助白血球對抗病原體。因此，很多人就覺得，補充維他命C有助於減少感冒的症狀，或縮短病程。

可惜，維他命C實際上並沒有預防感冒的功效。胡醫生解釋，補充維他命C，的確可以增加你的免疫力，但並不能讓你完全免於感冒的侵襲。除非你是運動員，或是長期身處寒冷環境中的人，維他命C就可能具有一些預防感冒的效果，因為這些人免疫系統壓力更大，而維他命C有助於維持免疫系統的正常運作。

胡醫生續指，根據研究顯示，維他命C對縮短感冒持續時間，有一定幫助，但效果並不是非常顯著。具體來說，對於經常補充維他命C的人群，他們感冒後的病程平均會縮短一點點，大概是半天左右，但不會徹底消除感冒症狀。

3個超簡單紓緩感冒妙招（按圖看清👇👇👇）

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補充維他命Ｃ要留意方式和劑量！

胡醫生提醒，一般建議維他命C的每日攝取量約為75-90毫克，有些人為了讓感冒盡快好轉，會大量攝取維他命C。然而，過量攝取維他命C，可能會引發一些副作用，如腸胃不適或腹瀉，因此，「吃可以，但還是要適量！」

本港衛生署針對傷風感冒建議了數項護理小貼士：

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感冒生病應該吃什麼？6種食物令你更快康復！

當生病時，可能會因各發燒、頭痛、喉嚨痛等種種症狀而影響食慾。在這種時候，選擇正確的飲食才是盡早康復的關鍵。以下介紹八種適合在感冒生病時吃，幫助康復的食物：

1. 香蕉



香蕉是最容易被消化系統吸收的食物之一，當你因生病而食慾不振時，食用香蕉就是一個不錯的選擇。這種水果含有果聚糖，這種糖具有抗病毒的特性，可以促進免疫力。

2. 蜂蜜



蜂蜜具有抗菌和抗炎特性，對於緩解喉嚨痛和咳嗽非常有益。蜂蜜是天然的能量來源，有助於減輕疲勞感，同時富含抗氧化劑，有助於對抗自由基損傷。

3. 大蒜



大蒜含有豐富的硫化合物，具有強大的抗菌和抗病毒性質，它更能刺激免疫系統，促使身體更有效地應對病毒入侵。所以感冒生病時，不妨在雞湯或肉湯中添加大蒜，不但可以增添風味，又可以對抗疾病。

4. 薑



薑同樣具有抗炎和抗微生物特性，有助於緩解發炎和感染。薑還可以幫助緩解消化不良和惡心，同時富含生物活性物質，有助於促進整體健康。生病時，在料理中加一點薑，或是泡杯薑茶來喝，都是不錯的選擇。

5. 三文魚



三文魚是Omega-3脂肪酸的優質來源，有助於減輕炎症並支持心血管健康。此外，三文魚含有高質量的蛋白質，有助於維持肌肉和細胞結構，同時提供維生素D和B族維生素，支持免疫系統功能。

6. 雞湯



雞湯能提供充足的水分和營養，水分能防止病人脫水並有助於稀釋體內黏液；而雞湯中的蛋白質則有助體內細胞加速修復。

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