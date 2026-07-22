桑葚功效︱護肝防失眠三色桑葚功效不同 黑色補血腎虛最啱+2食法

桑葚不僅是一種水果，更是一味「良藥」。黑紫色、紅色、白色的桑葚，功效各有側重，吃對了潤肝腎、緩疲勞。



一起了解更多，關於桑葚的健康小知識。

吃桑葚原來有這麼多好處

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桑葚味甘、酸，歸心、肝、腎經，核心功效為滋陰補血、生津潤燥，這與熬夜導致的肝腎陰虛、精血不足高度契合。

食用桑葚，猶如為身體「充值」陰血，能從源頭上濡養雙目，緩解乾澀疲勞。因而桑葚主要用於肝腎陰虛導致的眩暈耳鳴、心悸失眠、鬚髮早白、津傷口渴、內熱消渴、腸燥便秘等。經常吃桑葚，好處多多。

1. 緩解失眠

桑葚歸心經，性味偏寒，因此較適用於因心火旺盛和肝腎陰虛而導致的失眠。這些人通常感覺心煩、手腳心發熱，晚上入睡困難並容易出汗（若入睡不困難，但易醒來、睡眠不深，則不適合用桑葚進行改善）。

2. 抗衰老

長期服用桑葚能讓身體變輕盈，讓皮膚變好，還可以讓頭髮變黑、眼睛變亮。

桑葚中含有多糖，有助於提高免疫力，可以幫助降低血脂，相對來說有助於延緩身體衰老。

桑葚中含有蘆丁、白藜蘆醇等多酚類成分，具有一定抗氧化功效，也可以降低心血管疾病的發生風險。

桑葚不是從某一個方面來抗衰老，而是通過提高免疫力，提高胃腸道菌群質量，改善糖脂代謝水平以及抗氧化等，達到抗衰老效果。

3. 改善貧血

桑葚具有滋陰補血的功效，適合陰虛和貧血的人群食用。臨牀多使用乾桑葚，常用劑量為9～15克。

如果出現血紅素下降，可能是缺鐵性貧血或再生障礙性貧血，貧血可能導致皮膚偏黃或黃白、疲勞感明顯、嚴重水腫、月經異常，或者陰虛燥熱，如手腳心發熱、皮膚乾、口乾等，這類人群較適合食用桑葚。

三色桑葚功效各有側重 照着選就對了

桑葚主要分為黑紫色、紅色、白色三類，三者藥性與功效各有側重，可根據自身需求挑選。

1. 黑紫色桑葚：滋陰補血、補益肝腎

花青素含量高，抗氧化能力強。

適宜人群：肝腎陰虛者（症狀為眼睛乾澀、視物昏花、頭暈耳鳴、鬚髮早白）。

2. 白色桑葚：養胃生津

維他命E含量優於黑紫色桑葚，口感佳；含糖量較高，寒性在三類桑葚中最弱，性質相對平和。

適宜人群：老人、兒童及脾胃虛寒者，可將其作為日常水果食用。

3. 紅色桑葚：生津止渴

涼性介於黑紫色、白色桑葚之間，以酸味見長。

適宜人群：口乾舌燥、津液不足者。

這兩款家常養生吃法 補肝、益腎、護眼

1. 桑葚果醬

桑葚果醬能補益肝腎、潤燥護眼。

桑葚果醬（CCTV截圖）

做法

清洗：新鮮桑葚洗淨，瀝乾水分。

熬製：桑葚入鍋，加少量水。若桑葚甜度不足，可加冰糖或白糖；若甜度已夠，可不添加。

碾碎：小火慢熬約20分鐘，待桑葚變軟，用勺背碾碎。

收汁：繼續熬製10分鐘，至果醬呈黏稠拉絲狀，鍋中氣泡變得細密均勻時關火。

食用時，可以取一勺用開水化服，每日一次。

2. 清肝明目桑葚飲

清肝明目桑葚飲可以清肝明目、生津止渴。

清肝明目桑葚飲（CCTV截圖）

做法

泡茶：桑葉泡水待用。

榨汁：將洗淨的桑葚放入榨汁機，倒入桑葉水，攪打均勻。

調味：可加入小青檸數滴增香，然後取一點薄荷葉點綴。

食用禁忌與注意事項

脾胃虛寒者慎食：桑葚性涼，大便溏薄、脾胃虛寒者不宜多食，以免加重腹瀉。

糖尿病患者注意：桑葚含糖量較高，糖尿病患者應在醫生指導下適量食用。

不可代替藥物：桑葚為食療之品，如果出現嚴重的乾眼症、視力下降，應及時就醫，不可單純依賴食療。

此外還要注意，新鮮桑葚應當清洗乾淨後食用，避免農藥殘留；未成熟的桑葚鞣酸含量高，易刺激腸胃，不建議食用。

專家提醒，桑葚既能直接食用，也可加工為果醬、飲品，兼顧美味與養生。對於長期熬夜、用眼過度的人群而言，適量食用可悄然調補陰血，守護肝腎與雙目健康。

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