減肥難瘦恐是炎症型肥胖　5症狀幫助自我診斷　4方法恢復代謝

很多人認為減肥只是單純的熱量進減去熱量出。



但如果你已經控制了飲食、加強了運動，體重秤上的數字依然紋絲不動，那麼問題的核心可能不在於你的意志力，而在於你體內的慢性低度炎症。

相關文章：努力減肥反變胖？營養師揭11個瘦身錯誤行為 斷食不當日後易復胖

+ 20

炎症是如何讓你變胖的？

體內的炎症並不是指傷口紅腫發炎，而是一種肉眼看不見的免疫系統過度活躍狀態。它通過以下三個核心機制阻礙減脂：

引發胰島素抵抗(Insulin Resistance)炎症因子會干擾胰島素的工作，導致細胞無法有效吸收血糖。結果就是：身體分泌更多的胰島素來補救，而胰島素正是身體最強的儲脂荷爾蒙。只要胰島素水平高，脂肪就極難被分解。

擾亂瘦素信號(Leptin Resistance)「瘦素」是負責告訴大腦我飽了的激素。慢性炎症會阻斷瘦素向大腦傳遞信號，讓你即使吃飽了也感覺不到飽，進而導致過度進食。

壓力荷爾蒙皮質醇飆升，身體在炎症狀態下會釋放皮質醇。高水平的皮質醇會專門指揮脂肪堆積在腹部（內臟脂肪），並分解肌肉以獲取能量，降低你的基礎代謝。

肥胖本身也會產生炎症

這是一個殘酷的惡性循環：

脂肪細胞不只是倉庫：它其實是一個活躍的內分泌器官。當脂肪細胞過大時，它們會缺氧並壞死，觸發免疫系統釋放促炎因子。炎症越多就越容易長胖，脂肪越多炎症就越重。

哪些信號代表你身體有炎症？

如果你符合以下多項特徵，你的減脂障礙很可能與炎症有關：

a. 腹部肥胖（腰圍一直很難減掉）

b. 晨起浮腫，經常感到身體沉重

c. 消化問題（經常脹氣、排便不規律）

d. 腦霧（容易疲勞、注意力不集中）

e. 關節疼痛或皮膚經常無故起疹子



如何打破炎症循環，恢復代謝？

想要通過消炎來減肥，不能只靠少吃，而要靠吃對。

1. 飲食加法

增加Omega-3（深海魚）、薑黃、漿果、深色綠葉蔬菜的攝入。

2. 飲食減法

嚴格限制添加糖、精煉植物油（如大豆油、粟米油）和加工食品。

3. 腸道修復

補充益生菌和膳食纖維。腸道屏障受損（腸漏）是炎症的主要來源。

4. 生活方式

保證每晚7-8小時睡眠；慢性缺覺是炎症的加速器。

身體瘦不下來，往往是身體在發出求救信號。當你通過抗炎飲食和調整作息平息了體內的火苗，身體才會感受到安全，從而允許脂肪離開。

相關文章：排毒飲食｜高油鹽糖易誘發慢性炎症！營養師推6解毒食物必備莓果

+ 2

【本文獲「Goody25」授權轉載。】